केंद्र से ज्यादा पैसे कौन लाया? राजस्थान में गरमाई सियासत, भजनलाल सरकार ने आंकड़े जारी कर विपक्ष पर किया पलटवार

Rajasthan Central Funding: राजस्थान में दिल्ली से ज्यादा रकम कौन लाया इसको लेकर अशोक गहलोत बनाम भजनलाल शर्मा पर सियासी बहस चरम पर है. भजनलाल सरकार ने विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए केंद्रीय मदों में मिली राशि के आंकड़े जारी कर विपक्ष को करारा जवाब दिया है.

विपक्ष ने भजनलाल सरकार पर आरोप लगाए, तो सरकार ने प्रदेश की जनता के सामने आंकड़े पेश कर विपक्ष को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया. सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भजनलाल सरकार को मोदी सरकार ने केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में बंपर राशि जारी की है.

सरकार ने बाकायदा आंकड़े जारी कर अब तक की केंद्र से मिली राशि का पूरा ब्यौरा जारी किया है, जिसके मुताबिक भजनलाल सरकार मोदी सरकार से सबसे ज्यादा राशि हासिल करने वाले राज्यों में शुमार है. सरकार का दावा है कि इतनी रकम आज तक कोई सरकार नहीं ला पाई. CM भजनलाल शर्मा ने विपक्ष के दावों की पोल खोलकर रख दी है.

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इस योजना के अंतर्गत राज्य को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 हजार 548 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के तीन वर्ष (2020-21 से 2022-23 तक) में यह राशि मात्र 7 हजार 290 करोड़ रुपये ही थी.

एसएनए-स्पर्श पर संचालित केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राशि 13 हजार 658 करोड़ रुपये जारी की गई है. इसी प्रकार वित्त आयोग की सिफारिश एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 15 हजार 666 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से प्राप्त हुए हैं.

मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत चिकित्सा क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष गत पांच वर्षों में सर्वाधिक 2 हजार 693 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त हुई है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम तीन वर्षों में इस में 833 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुये थे. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश में सर्वाधिक व्यय भी वर्ष 2025-26 में हुआ है. वर्ष 2021-22 में यह व्यय 72 प्रतिशत, वर्ष 2022-23 में 82, वर्ष 2023-24 में 79 और वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 98 प्रतिशत दर्ज किया गया है.

उल्लेखनीय है कि एसएनए-स्पर्श पर संचालित योजनाओं के संबंध में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य रहा है, जिसके फलस्वरूप केन्द्र ने प्रदेश को सास्की योजनाओं के तहत 350 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी जारी की है. समग्र शिक्षा में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 हजार 972 करोड़ रुपये और 2024-25 में 3 हजार 93 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है. जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय वर्ष 2021-22 में 2 हजार 440 करोड़ और वर्ष 2022-23 में 2 हजार 138 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए थे.

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों एवं निरंतर समन्वय से केन्द्र सरकार ने सामान्य आवंटन के अतिरिक्त स्कूलों के निर्माण के लिए 409 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं. केन्द्रीय सड़क निधि में इस वित्तीय वर्ष में 1 हजार 694 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान अंतिम दो वर्षों 2022-23 एवं 2023-24 में प्राप्त कुल अनुदान से 140 करोड़ रुपये से अधिक है.

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्थान को एसएनए-स्पर्श, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश और अन्य केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अनुदान, सास्की योजना एवं केन्द्रीय करों में प्राप्त हिस्सा राशि से 1 लाख 20 हजार 369 करोड़ रुपये मिले हैं. यह राशि पूर्ववर्ती सरकार के किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि से अधिक है.

जाहिर है सरकार विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद ठहरा रही है. सरकार के मंत्रियों ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मंत्री अविनाश गहलोत और गौतम दक ने कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे. गहलोत राज में हुए घटनाक्रम याद दिलाए और दावा किया कि डबल इंजन सरकार के सहयोग की बदौलत राजस्थान विकास की तमाम बुलंदियों को छुएगा.

बहरहाल, विपक्ष के दावे सरकार को झूंठे नजर आ रहे हैं, तो सरकार आंकड़ों का हवाला देकर जनता के बीच खुद को सौ फीसदी सच्चा करार देने की कोशिश कर रही है. मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री-विधायक कांग्रेस पर हमलावर हैं. जनता के बीच सरकार यही प्रचारित करने की कोशिश कर रही है कि केंद्र ने राजस्थान में विकास की गंगा बहाने के लिए भरपूर रकम दी है. न किसी मद में कटौती की और न ही किसी योजना में कोई पैसा अटकाया. जाहिर है जनता की निगाह में दावे झूंठे हो सकते हैं, लेकिन आंकड़ों को झुंठलाना कोई आसान काम नहीं इसलिए सरकार विपक्ष पर आक्रामक है और विपक्ष इस मुददे पर फिलहाल बचाव की मुद्रा में नजर आ रहा है.