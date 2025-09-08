Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

कभी न देखा गया नजारा! राजस्थान विधानसभा में पक्ष और विपक्ष ने की एकसाथ नारेबाजी, जानें क्या था मामला

Rajasthan Vidhansabha: राजस्थान विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की नारेबाजी से हंगामा हुआ. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल खुद नारे लगाने लगे. शोरगुल के बीच मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक पारित हुआ और हालात बिगड़ने पर कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित कर दी गई.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Vishnu Prakash Sharmaa
Published: Sep 08, 2025, 06:39 PM IST | Updated: Sep 08, 2025, 06:39 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, उदयपुर समेत इन जिलों में रेड-ऑरेंज अलर्ट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, उदयपुर समेत इन जिलों में रेड-ऑरेंज अलर्ट

राजस्थान की वो रानी, जिसने जिदंगी पर नहीं देखा अपने पति का मुंह!
8 Photos
Rajasthan News,

राजस्थान की वो रानी, जिसने जिदंगी पर नहीं देखा अपने पति का मुंह!

राजसमंद बस स्टैंड खतरनाक स्थिति में, यात्रियों की सुरक्षा दांव पर
5 Photos
Rajsamand News

राजसमंद बस स्टैंड खतरनाक स्थिति में, यात्रियों की सुरक्षा दांव पर

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के इतिहास में कितने डिप्टी सीएम रहे हैं?
8 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के इतिहास में कितने डिप्टी सीएम रहे हैं?

कभी न देखा गया नजारा! राजस्थान विधानसभा में पक्ष और विपक्ष ने की एकसाथ नारेबाजी, जानें क्या था मामला

Rajasthan Politics: राजस्थान विधानसभा में आज उस समय अजीब स्थिति बन गई जब विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के सदस्य भी नारेबाजी करने लगे. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल खुद नारेबाजी में शामिल हो गए. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन को आउट ऑफ ऑर्डर होते देख कार्यवाही को नियंत्रित करने की कोशिश की.

हंगामे और शोरगुल के बीच विधेयक हुआ पास
हंगामे और शोरगुल के बीच राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया गया. विधेयक पारित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस सदस्यों से कहा कि अपनी सीटों पर लौटें क्योंकि महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा होनी है.

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लगाए आरोप
इसके बाद कांग्रेस विधायक टीकाराम जूली ने कहा कि अध्यक्ष जी एक दिन कानून व्यवस्था पर चर्चा करवा दीजिए, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है. इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल खड़े होकर बोले कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता उनके इस व्यवहार को देख रही है. उनके पास न कोई मुद्दा है, न कोई काम है, केवल हो हल्ला करना है. इससे साफ होता है कि कांग्रेस की संस्कृति क्या है. एक दूसरे को नीचे दिखाना और एक दूसरे का विरोध करना ही इनका मकसद है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कांग्रेस पार्टी हाय-हाय के लगाए नारे
इसके बाद जोगाराम पटेल ने सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर मुंह करके कहा, "कांग्रेस पार्टी हाय-हाय." फिर उन्होंने विपक्ष की ओर दोनों हाथ उठाकर दोहराया, "कांग्रेस पार्टी हाय-हाय." संसदीय कार्य मंत्री के सुर में अन्य मंत्री और सत्ता पक्ष के विधायक भी शामिल हो गए और नारेबाजी करने लगे.

बैठक की स्थगित
इस दौरान सदन में शोरगुल और हंगामा और बढ़ गया. स्थिति बिगड़ते देख विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया और घोषणा की कि सदन की बैठक अब दोपहर 3 बजे होगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news