Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

नितिन नवीन की नई टीम में राजस्थान से इन नामों के लेकर सियासी गलियारों में सुगबुगाहट...!

Rajasthan Politics: बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में नितिन नवीन (जिन्हें हाल ही में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है) राजस्थान से कई प्रमुख चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं. नितिन नवीन की टीम के सामने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जैसी चुनौतियां हैं, इसलिए कुशल और अनुभवी नेताओं को प्राथमिकता मिल सकती है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Vishnu Sharma
Published: Jan 21, 2026, 12:37 PM IST | Updated: Jan 21, 2026, 12:37 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ देगा दस्तक, इन इलाकों में छाएंगे बादल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ देगा दस्तक, इन इलाकों में छाएंगे बादल

Thermometer: राजस्थान मौसम ने ली करवट, कहीं पसीने छुड़ाती धूप तो कहीं ओले गिरने का अलर्ट, जानें कपंकपाती सर्दी में गर्म होते इलाके
7 Photos
Rajasthan Maximum Temperature

Thermometer: राजस्थान मौसम ने ली करवट, कहीं पसीने छुड़ाती धूप तो कहीं ओले गिरने का अलर्ट, जानें कपंकपाती सर्दी में गर्म होते इलाके

राजस्थान में मौसम ने लिया यू-टर्न, कड़ाके की ठंड के साथ वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
7 Photos
Rajasthan top cold city

राजस्थान में मौसम ने लिया यू-टर्न, कड़ाके की ठंड के साथ वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

राजस्थान के व्यापारियों के लिए गेम चेंजर है अंबाला-कोटपूतली-नारनौल कॉरिडोर, 9,500-11,000 करोड़ की योजना से बल्ले-बल्ले
7 Photos
Rajasthan Government Project

राजस्थान के व्यापारियों के लिए गेम चेंजर है अंबाला-कोटपूतली-नारनौल कॉरिडोर, 9,500-11,000 करोड़ की योजना से बल्ले-बल्ले

नितिन नवीन की नई टीम में राजस्थान से इन नामों के लेकर सियासी गलियारों में सुगबुगाहट...!

Nitin Nabin News Team: बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में नितिन नबीन (जिन्हें हाल ही में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है) के नेतृत्व में राजस्थान से कई प्रमुख नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने की सियासी गलियारों में जोरदार चर्चा चल रही है. पार्टी में संगठनात्मक फेरबदल और राष्ट्रीय स्तर पर नई रणनीति तैयार करने के दौरान राजस्थान के अनुभवी और प्रभावशाली चेहरों को प्राथमिकता मिलने की संभावना मजबूत मानी जा रही है.

नितिन नबीन की टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव है, जहां पार्टी को ममता बनर्जी के मजबूत गढ़ को तोड़ना है. इसलिए ऐसे नेताओं को तरजीह दी जा सकती है जिनके पास संघ पृष्ठभूमि, कुशल संगठन कौशल, चुनावी रणनीति की गहरी समझ और सामाजिक संतुलन बनाने की क्षमता हो.

प्रमुख संभावित चेहरे और उनकी पृष्ठभूमि

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

रंजीता कोहली
रंजीता कोहली (पूर्व सांसद, दलित महिला नेता) का नाम भी पूर्वी राजस्थान में प्रभाव के कारण चर्चा में है. लक्ष्मीकांत भारद्वाज को प्रवक्ता बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है. राष्ट्रीय कार्य समिति में भी कुछ अन्य प्रमुख नेताओं को जगह मिल सकती है. नितिन नवीन संघ पृष्ठभूमि वाले, संगठन कौशल और चुनावी समझ रखने वाले नेताओं को प्राथमिकता दे सकते हैं. यह सब संभावित नाम हैं, आधिकारिक घोषणा का इंतजार रहेगा.

सतीश पूनिया (पूर्व राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष): उन्हें हरियाणा बीजेपी प्रभारी बनाया गया है, जहां उन्होंने पार्टी को मजबूत किया और सरकार दोबारा बनाने में अहम भूमिका निभाई. जाट समुदाय के प्रमुख नेता, ABVP बैकग्राउंड से आने वाले कुशल संगठनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं. भावी राष्ट्रीय टीम में उन्हें प्रमुख स्थान मिल सकता है.

सुनील बंसल (राष्ट्रीय महामंत्री): RSS प्रचारक से बीजेपी में आए, पीएम मोदी और अमित शाह की पसंद माने जाते हैं. यूपी में संगठन महामंत्री रहते हुए बीजेपी को सालों बाद सत्ता दिलाने में योगदान दिया. वर्तमान में पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. चुनावी रणनीति के मास्टरमाइंड कहे जाते हैं, इसलिए मौजूदा पद पर बरकरार रहने या और बड़ी भूमिका की संभावना मजबूत है.

सीपी जोशी (सांसद, चित्तौड़गढ़): पूर्व राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष, युवा मोर्चा के पूर्व राज्य अध्यक्ष. संसद में धारा प्रवाह भाषण के लिए चर्चित. पूर्वी राजस्थान में अच्छा प्रभाव रखते हैं. नई राष्ट्रीय टीम में जगह मिल सकती है.

राजेंद्र राठौड़ (पूर्व नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान): देश के कद्दावर राजपूत नेताओं में शुमार. विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद राष्ट्रीय नेतृत्व उनकी क्षमताओं को पहचानता है. बिहार चुनाव में हाल ही में अहम जिम्मेदारी निभाई. संगठन में प्रभावी पद नहीं मिला, लेकिन राज्यसभा या अन्य भूमिका की चर्चा है.

अलका सिंह गुर्जर (राष्ट्रीय सचिव): प्रमुख गुर्जर नेता, दिल्ली में जीत दिलाने में योगदान. विचार परिवार की पसंद मानी जाती हैं. बांदीकुई से पूर्व विधायक. आगामी रणनीति में जिम्मेदारी मिल सकती है.


अनिता भदेल (विधायक, अजमेर): दलित वर्ग की चर्चित महिला नेता, पूर्व मंत्री (वसुंधरा राजे सरकार में). प्रखर महिला चेहरों में गिनती. राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा में भी नाम आता है.


यह सिर्फ संभावनाओं पर आधारित चर्चा है, क्योंकि पार्टी में संगठनात्मक बदलाव अक्सर संघ पृष्ठभूमि, संगठन कौशल, चुनावी अनुभव और सामाजिक संतुलन पर निर्भर करते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news