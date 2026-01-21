Nitin Nabin News Team: बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में नितिन नबीन (जिन्हें हाल ही में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है) के नेतृत्व में राजस्थान से कई प्रमुख नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने की सियासी गलियारों में जोरदार चर्चा चल रही है. पार्टी में संगठनात्मक फेरबदल और राष्ट्रीय स्तर पर नई रणनीति तैयार करने के दौरान राजस्थान के अनुभवी और प्रभावशाली चेहरों को प्राथमिकता मिलने की संभावना मजबूत मानी जा रही है.

नितिन नबीन की टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव है, जहां पार्टी को ममता बनर्जी के मजबूत गढ़ को तोड़ना है. इसलिए ऐसे नेताओं को तरजीह दी जा सकती है जिनके पास संघ पृष्ठभूमि, कुशल संगठन कौशल, चुनावी रणनीति की गहरी समझ और सामाजिक संतुलन बनाने की क्षमता हो.

प्रमुख संभावित चेहरे और उनकी पृष्ठभूमि

रंजीता कोहली

रंजीता कोहली (पूर्व सांसद, दलित महिला नेता) का नाम भी पूर्वी राजस्थान में प्रभाव के कारण चर्चा में है. लक्ष्मीकांत भारद्वाज को प्रवक्ता बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है. राष्ट्रीय कार्य समिति में भी कुछ अन्य प्रमुख नेताओं को जगह मिल सकती है. नितिन नवीन संघ पृष्ठभूमि वाले, संगठन कौशल और चुनावी समझ रखने वाले नेताओं को प्राथमिकता दे सकते हैं. यह सब संभावित नाम हैं, आधिकारिक घोषणा का इंतजार रहेगा.

सतीश पूनिया (पूर्व राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष): उन्हें हरियाणा बीजेपी प्रभारी बनाया गया है, जहां उन्होंने पार्टी को मजबूत किया और सरकार दोबारा बनाने में अहम भूमिका निभाई. जाट समुदाय के प्रमुख नेता, ABVP बैकग्राउंड से आने वाले कुशल संगठनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं. भावी राष्ट्रीय टीम में उन्हें प्रमुख स्थान मिल सकता है.

सुनील बंसल (राष्ट्रीय महामंत्री): RSS प्रचारक से बीजेपी में आए, पीएम मोदी और अमित शाह की पसंद माने जाते हैं. यूपी में संगठन महामंत्री रहते हुए बीजेपी को सालों बाद सत्ता दिलाने में योगदान दिया. वर्तमान में पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. चुनावी रणनीति के मास्टरमाइंड कहे जाते हैं, इसलिए मौजूदा पद पर बरकरार रहने या और बड़ी भूमिका की संभावना मजबूत है.

सीपी जोशी (सांसद, चित्तौड़गढ़): पूर्व राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष, युवा मोर्चा के पूर्व राज्य अध्यक्ष. संसद में धारा प्रवाह भाषण के लिए चर्चित. पूर्वी राजस्थान में अच्छा प्रभाव रखते हैं. नई राष्ट्रीय टीम में जगह मिल सकती है.

राजेंद्र राठौड़ (पूर्व नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान): देश के कद्दावर राजपूत नेताओं में शुमार. विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद राष्ट्रीय नेतृत्व उनकी क्षमताओं को पहचानता है. बिहार चुनाव में हाल ही में अहम जिम्मेदारी निभाई. संगठन में प्रभावी पद नहीं मिला, लेकिन राज्यसभा या अन्य भूमिका की चर्चा है.

अलका सिंह गुर्जर (राष्ट्रीय सचिव): प्रमुख गुर्जर नेता, दिल्ली में जीत दिलाने में योगदान. विचार परिवार की पसंद मानी जाती हैं. बांदीकुई से पूर्व विधायक. आगामी रणनीति में जिम्मेदारी मिल सकती है.



अनिता भदेल (विधायक, अजमेर): दलित वर्ग की चर्चित महिला नेता, पूर्व मंत्री (वसुंधरा राजे सरकार में). प्रखर महिला चेहरों में गिनती. राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा में भी नाम आता है.



यह सिर्फ संभावनाओं पर आधारित चर्चा है, क्योंकि पार्टी में संगठनात्मक बदलाव अक्सर संघ पृष्ठभूमि, संगठन कौशल, चुनावी अनुभव और सामाजिक संतुलन पर निर्भर करते हैं.

