खरीफ में अतिवृष्टि से तबाह हुई फसलों पर गरमाई सियासत, मुआवजे में भेदभाव के आरोप

Rajasthan crop survey dispute: राजस्थान में गिरदावरी पर घमासान मचा है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के क्षेत्र की अलवर तहसील में 1166 एमएम बारिश हुई पर फसल खराबा सिर्फ 0.47% बताया गया.
खरीफ की फसल के वक्त हुई भारी बारिश से तबाह हुई फसलों के मुआवजे के लिए आई गिरदावरी रिपोर्ट पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है. गिरदावरी रिपोर्ट के आंकड़ों को देख ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने किसानों की फसलें वहीं ज्यादा तबाह की, जहां से भाजपा के ज्यादा विधायक हैं.
प्रदेश की 208 तहसीलों के 16501 गांवों में 33% से अधिक नुकसान माना गया. साथ ही इन्हें अभावग्रस्त माना गया है, इन्हीं क्षेत्रों के किसानों को ही फसल मुआवजा मिलेगा. इन 208 तहसीलों में 70 फीसदी भाजपा विधायकों की विधानसभा में आती हैं.
भाजपा के 118 विधायकों में से 91 विधायकों के एरिया में मुआवजे लायक खराबा बताया है. 31 मार्च 2026 तक 1421 करोड़ मुआवजे के तौर पर सरकार बांटने जा रही है. इनमें से एक हजार करोड़ भाजपा विधायक वाले क्षेत्रों में बटेंगे. कांग्रेस के 67 विधायकों में से 49 विधायकों के एरिया में 33% से कम खराबा बताया गया. मतलब यहां के लाखों किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा.
भोपालगढ़, लक्ष्मणगढ़, नैछवा, कुशलगढ़, शाहपुरा सहित कई क्षेत्रों में अतिवृष्टि से फसलें डूब गई, वहां भी कम नुकसान दिखाया गया है. कांग्रेस इस मुददे पर भजनलाल सरकार पर हमलावर है.
बांसवाड़ा बागीदौरा में 938 एमएम बरसात में 60% खराबा माना जबकि छोटी सरवन में 1114 एमएम में 5% खराबा बताया. यह भाजपा नेता महेंद्रजीतसिंह मालवीय का एरिया है. यहां कांग्रेस विधायक रमिला खड़िया के एरिया में 12% खराबा बताया जबकि बरसात 1186 एमएम हुई. झालावाड़ में पूरे जिले में खराबा माना गया है. जयपुर के आमेर, शाहपुरा, बस्सी एवं चौमूं में नुकसान हुआ लेकिन गिरदावरी रिपोर्ट में नुकसान नहीं माना गया.
गिरदावरी रिपोर्ट में गड़बड़ी
आसींद में भाजपा विधायक जब्बर सिंह के बदनौर में 529 एमएम बारिश हुई. खराबा 92.49% बताया. कांग्रेस के मनीष यादव के शाहपुरा में 1176 एमएम बारिश हुई, डिप्टी सीएम बैरवा के मौजमाबाद क्षेत्र में 804 एमएम हुई, खराबा 61.21% दिखाया.
कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह के दातारामगढ़ में 1158 एमएम बारिश हुई, लेकिन खराबा 0% बताया. गिरदावरी रिपोर्ट का भाजपा विधायक बचाव कर रहे हैं. भजनलाल सरकार को किसान हितैषी करार देने के दावे कर रहे हैं. मुआवजा वितरण की पूरी प्रक्रिया को बीजेपी ने पारदर्शी करार दिया है.
बहरहाल इस बार हुई भारी बारिश से फसलों की तबाही का मंजर देख चुके किसान जरूर आहत हुए होंगे. अगर मुआवजा राशि का वितरण पारदशिर्ता के साथ नहीं हुआ तो विपक्ष्ज्ञ इस मुददे पर बजट सत्र में सरकार को घेरेगा और पंचायतीराज के चुनाव में कांग्रेस इसे किसानों के बीच भुनाने की कोशिश भी करेगी. इसलिए सरकार को मुददे की संवेदनशीलता को देखते हुए गिरदावरी में कहीं कोई चूक हुई है, तो उसे दूर करने के प्रयास करने चाहिए.
