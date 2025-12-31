Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राहुल गांधी की शादी पर सुमित गोदारा के बयान से गरमाई सियासत, कांग्रेस ने बताया निजी टिप्पणी

Rajasthan Politics: प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई को लेकर राजस्थान की राजनीति गरमा गई है. इस मुद्दे पर राजस्थान सरकार के मंत्री सुमित गोदारा के बयान ने राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Dec 31, 2025, 05:27 PM IST | Updated: Dec 31, 2025, 05:27 PM IST

Trending Photos

इन मंदिरों में दर्शन कर करें नए साल की शुरुआत राजस्थान के लोग, साल भर मिलेंगी खुशियां!
8 Photos
Happy New Year 2026

इन मंदिरों में दर्शन कर करें नए साल की शुरुआत राजस्थान के लोग, साल भर मिलेंगी खुशियां!

NEW YEAR से पहले राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन 7 जिलो में बारिश का येलो अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather

NEW YEAR से पहले राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन 7 जिलो में बारिश का येलो अलर्ट

क्या आपको पता है राजस्थान में नए साल का सूरज सबसे अंत में कहां दिखेगा?
7 Photos
do you know

क्या आपको पता है राजस्थान में नए साल का सूरज सबसे अंत में कहां दिखेगा?

New Year पर कोहरे का अलर्ट! राजस्थान के इन जिलों में विजिबिलिटी जीरो, पढ़ें पूरी अपडेट
6 Photos
New Year 2026

New Year पर कोहरे का अलर्ट! राजस्थान के इन जिलों में विजिबिलिटी जीरो, पढ़ें पूरी अपडेट

राहुल गांधी की शादी पर सुमित गोदारा के बयान से गरमाई सियासत, कांग्रेस ने बताया निजी टिप्पणी

Rajasthan Politics: प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई को लेकर राजस्थान की राजनीति गरमा गई है. इस मुद्दे पर राजस्थान सरकार के मंत्री सुमित गोदारा के बयान ने राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है. मंत्री गोदारा ने कहा कि सगाई होना अच्छी बात है और उन्होंने यह भी टिप्पणी किया कि राहुल गांधी की भी सगाई और शादी होनी चाहिए.

मंत्री सुमित गोदारा ने बयान देते हुए कहा कि शादी के बाद राहुल गांधी सही रास्ते पर चलेंगे. आगे उन्होंने कहा कि फिलहाल राहुल गांधी सही दिशा में नहीं चल रहे हैं और शादी के बाद उनमें बदलाव आएगा. इस बयान को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वहीं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने मंत्री सुमित गोदारा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हर नेता को अपनी मर्यादा और औकात में रहकर बात करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सुमित गोदारा वही मंत्री हैं, जिनके फैसलों के कारण 45 लाख लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटाए गए, जिनमें से 43 लाख हिंदू थे.

प्रताप सिंह खाचरियावास ने तंज कसते हुए कहा कि हिंद हितैषी सरकार के ऐसे मंत्रियों को जनता ढूंढ रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने कभी प्रधानमंत्री के निजी जीवन पर टिप्पणी नहीं की, जबकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्हें बराबर का संवैधानिक अधिकार मिला है.

कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह की ओछी और निजी टिप्पणियां राजनीतिक स्तर को गिराती हैं और भाजपा नेताओं को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news