राहुल गांधी की शादी पर सुमित गोदारा के बयान से गरमाई सियासत, कांग्रेस ने बताया निजी टिप्पणी

Rajasthan Politics: प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई को लेकर राजस्थान की राजनीति गरमा गई है. इस मुद्दे पर राजस्थान सरकार के मंत्री सुमित गोदारा के बयान ने राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है.
Trending Photos
Rajasthan Politics: प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई को लेकर राजस्थान की राजनीति गरमा गई है. इस मुद्दे पर राजस्थान सरकार के मंत्री सुमित गोदारा के बयान ने राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है. मंत्री गोदारा ने कहा कि सगाई होना अच्छी बात है और उन्होंने यह भी टिप्पणी किया कि राहुल गांधी की भी सगाई और शादी होनी चाहिए.
मंत्री सुमित गोदारा ने बयान देते हुए कहा कि शादी के बाद राहुल गांधी सही रास्ते पर चलेंगे. आगे उन्होंने कहा कि फिलहाल राहुल गांधी सही दिशा में नहीं चल रहे हैं और शादी के बाद उनमें बदलाव आएगा. इस बयान को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है.
वहीं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने मंत्री सुमित गोदारा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हर नेता को अपनी मर्यादा और औकात में रहकर बात करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सुमित गोदारा वही मंत्री हैं, जिनके फैसलों के कारण 45 लाख लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटाए गए, जिनमें से 43 लाख हिंदू थे.
प्रताप सिंह खाचरियावास ने तंज कसते हुए कहा कि हिंद हितैषी सरकार के ऐसे मंत्रियों को जनता ढूंढ रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने कभी प्रधानमंत्री के निजी जीवन पर टिप्पणी नहीं की, जबकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्हें बराबर का संवैधानिक अधिकार मिला है.
यह भी पढ़ें- गोविंद सिंह डोटासरा का सरकार पर हमला, बोले- मंत्रियों की भाषा उनकी सोच और संस्कारों को दर्शाता है
कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह की ओछी और निजी टिप्पणियां राजनीतिक स्तर को गिराती हैं और भाजपा नेताओं को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए.
यह भी पढ़ें-New Year 2026 पर पुष्कर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, होटल-रिसॉर्ट फुल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
यह भी पढ़ें-मिसाइल हमलों की कोशिश से लेकर ऐतिहासिक विकास तक, बीकानेर संभाग के लिए कैसा रहा 2025? देखें 10 बड़ी घटनाएं
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!