खांसी की दवा को लेकर बोले मंत्री जवाहर बेढम, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जायेगा, वहीं राठौड़ बोले- इसमें बीजेपी कहां से आ गई?

Rajasthan Politics: राजस्थान में खांसी की दवा से हुई मौतों के मामले ने सियासी रंग ले लिया है. कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को ही कठघरे में खड़ा किया. गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि ब्लैकलिस्टेड दवा कंपनी से जुड़े इस मामले की विभागीय और सरकारी स्तर पर गहन जांच चल रही है, और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.
Rajasthan Cough Syrup Case: खांसी की दवा से मौत के मामले में भी सियासत शुरू हुई है. कांग्रेस के आरोपों के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को ही कठघरे में खड़ा किया है. गृहराज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जायेगा, वहीं आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बोले- इसमें बीजेपी कहां से आ गई ?
प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड दवा कंपनी को लेकर उठ रहे सवालों पर गृहराज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि इस पूरे मामले की जाँच विभागीय और सरकार स्तर पर हो रही है. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जायेगा. सरकार की ओर से मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री के गृह जिले में सामने आने पर मामले पर बेढ़म ने कहा कि इस मामले में भरतपुर सीएमएचओ भी बयान आया है. उसको भी देख जा रहा है.
पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है. अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा. जांच रिपोर्ट आने तक इंतजार करना चाहिए. कमेटी हर पहलू पर जांच कर रही है. क्या कंपनी ब्लैकलिस्ट है ? टेंडर कैसे हुए ? सब बिंदुओं पर जांच हो रही है. प्रदेश भजन लाल सरकार इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशील है. जांच रिपोर्ट आने तक का इंतज़ार करना चाहिए.
उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कफ सिरप बीजेपी ने तो नहीं बनाया. कहीं भी गलत दवा आई तो उसे हम पकड़ने का काम कर रहे हैं. उसमें भी बीजेपी आ गई ? कांग्रेस ने नेताओं की क्या सोच है. हर मामले में बीजेपी को बीच में ले आते हैं, इनके पास किसी विषय पर चर्चा करने को मुद्दा नहीं है, केवल अनर्गल आरोप लगाना अलग बात है.
