/संगठन विस्तार से लेकर चुनावी रणनीति तक! बीजेपी के बड़े मिशन पर नितिन नबीन का राजस्थान दौरा

Rajasthan Politics News: राजस्थान बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के पहले प्रदेश दौरे को यादगार बनाने में जुट गई है. नबीन के 27 अप्रैल को प्रस्तावित इस दौरे में संगठन विस्तार, बूथ सशक्तिकरण और आगामी चुनावी रणनीति पर फोकस रहेगा. टोंक में बूथ सम्मेलन से लेकर जिला कार्यालयों के उद्घाटन-शिलान्यास तक और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक को लेकर बीजेपी ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस दौरान नबीन का भव्य तरीके से स्वागत करने की योजना बनाई जा रही है.

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं. प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक 27 अप्रैल को वे टोंक पहुंचेंगे, जहां आयोजित बूथ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. इस दौरे को भाजपा संगठनात्मक मजबूती और चुनावी तैयारी के लिहाज से बेहद अहम मान रही है. दौरे के दौरान नितिन नबीन टोंक सहित सात जिला भाजपा कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे. इनमें टोंक, पाली, बूंदी, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चूरू और बाड़मेर शामिल हैं. टोंक कार्यालय का उद्घाटन वे प्रत्यक्ष रूप से करेंगे, जबकि बाकी छह जिलों के कार्यालयों का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा.

इसके अलावा दौसा और जालोर जिला बीजेपी कार्यालयों का शिलान्यास भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों कराया जाएगा. दोनों जिलों में भूमि चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इधर प्रदेश बीजेपी सभी 44 जिलों में पार्टी का अपना जिला कार्यालय बनाने जा रही है. भाजपा इसे संगठन के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम मान रही है.

इधर टोंक में आयोजित बूथ सम्मेलन में सात जिलों के कार्यकर्ता शामिल होंगे. सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का संदेश देंगे. नीतिन नबीन के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता भी खासे उत्साहित हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से सीधे रूबरू होने का मौका मिलेगा. बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि बूथ सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे. राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन को मजबूत करने का मार्गदर्शन देंगे.

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन के दौरे की एक और बड़ी खासियत जयपुर में होने वाली प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों और कोर कमेटी की बैठक होगी. माना जा रहा है कि इसमें निकाय-पंचायत के आगामी चुनावों के साथ संगठन मजबूती, विस्तार और राजनीतिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा हो सकती है.

नबीन का प्रदेश के दौरे पर आने के बाद भव्य स्वागत करने की तैयारी की जा रही है. दिल्ली से जयपुर पहुंचने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया जाएगा. पार्टी इस बात पर भी विचार कर रही है कि उन्हें जयपुर से टोंक सड़क मार्ग से ले जाया जाए, ताकि रास्तेभर कार्यकर्ता स्वागत कर सकें. वापसी टोंक से जयपुर हेलीकॉप्टर से कराए जाने की संभावना है. हालांकि कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है.