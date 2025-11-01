Zee Rajasthan
टैम्पों में कौन बैठेगा जनता बताएगी - सुभाष महरिया

Jaipur News : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य की बीजेपी सरकार और आएसएस पर टिप्पणी की तो जवाब देने के लिए बीजेपी नेता मैदान में उतर आए. डोटासरा के चुनावी प्रतिद्वंदी सुभाष महरिया ने कहा कि यह तो वक्त और जनता बताएगी कि टैम्पों में कौन जाएगा.

Published: Nov 01, 2025, 12:22 PM IST | Updated: Nov 01, 2025, 01:33 PM IST

Jaipur News : सुभाष महरिया ने कहा कि प्रदेश के विकास से कांग्रेस नेताओं में खलबली मची है. वहीं राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि डोटासरा ने अपनी सरकार की खूबियां बयान की है.

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कांफ्रेंस में राज्य की भजनलाल सरकार पर राजस्थान को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का आरोप लगाया. इस पर पलटवार करते हुए पूर्व सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुभाष महरिया ने कहा कि डोटासरा की यह टिप्पणी आपत्ति जनक है.

राजस्थान वीरों की धरती है, क्षेत्रफल में देश का सबसे बडा राज्य है. यहां के किसान व्यापारी देश के हर हिस्से में है। राजजस्थानी आनबान शान देशभर में फैली है. डोटासरा को ऐसी टिप्पणी करना शोभा नहीं देता है. यह उनकी हताशा है, राजस्थान सरकार बहुआयामी और विकास के कार्यों में अग्रसर है.

राजस्थान में सबसे ज्यादा इनवेस्टमेंट आया, उद्योग धंधें आए हैं. किसानों ने कुसुम योजना में भागीदारी निभाई है. पीएम ने राजस्थान को आगे बढाने के लिए योजनाएं बनाई है, वो साकार हो रही है, जिससे कांग्रेस के नेताओं में खलबली है.

महरिया ने डोटासरा के RSS पर आरोपों को लेकर कहा कि RSS ने देश के हर क्षेत्र में काम किया है, आदिवासी क्षेत्र जहां कोई नहीं पहुंचता है RSS कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर आदिवासियों की शिक्षा स्वास्थ्य के लिए काम किया हैं.

राजस्थान पुलिस में डीजी पर डीजी पर टिप्पणी को लेकर महरिया ने कहा कि पुलिस को किस तरह से काम लेना है, प्रशासन चलाना है यह सरकार का काम है. अधिकारियों को काम बंटवारा किया गया है उसके अनुसार काम कर रहे हैं. भजनलाल सरकार में एक भी पेपरलीक नहीं हुआ, पूरी परदर्शिता से काम हो रहा है. वहीं डोटासरा के शिक्षा मंत्री रहते कितनी बार पेपर लीक हुए. राजस्थान पर टिप्पणी करना करोड़ों लोगों का अपमान करना है.

इसके साथ ही SIR और वोट चोरी की बात पर महरिया ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष को तकलीफ हो रही है. एक बीएलओ, बीएलए हर दरवाजे पर मतदाता से वेरिफिकेशन कर रहा है. एक तरफ दो नाम होने पर आवाज उठाते थे कि गलत नाम लिखे हैं. अब चुनाव आयोग ने ठीक करने के निर्देश दिए तो तकलीफ हो रही है.

सुभाष महरिया ने डोटासरा के तंज पर कहा कि टेम्पों में कौन जाएगा ? यह तो आम जनता बताएगी. जिस तरह से प्रदेश् का विकास हो रहा है।.आमजन देख रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार व भजनलाल सरकार दोनों कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ा रहे हैं. प्रतिपक्ष की राजनीति करने वाले लोग सिवाय कटाक्ष और आरोप लगाने के कुछ नहीं कर रहे हैं. अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिन्हें करारा जवाब दिया जाएगा.

इधर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोलते बोलते अपनी ही सरकार की खूबियों को बयां कर रहे थे. कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में पेपर लीक से युवा, अपराधों से महिलाएं त्रस्त थे. कार्यकर्ता और आम आदमी त्राहिमाम- त्राहिमाम कर रहा था. वहीं बीजेपी की भजनलाल सरकार धरातल पर लोगों के काम कर रही है.

