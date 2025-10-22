Zee Rajasthan
आतिशबाजी के कारण राजस्थान में बढ़ा प्रदूषण, जयपुर की हवा हुई जहरीली

Jaipur News: राजस्थान में रोशनी के त्योहार के बाद गुलाबी नगर की हवा में अब घुल गया है धुआं और धूल. दीपावली की रात चली पटाखेबाजी ने जयपुर की आबोहवा को जहरीला बना दिया है. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) कई इलाकों में 200 के पार पहुंच गया, जो खतरनाक श्रेणी के करीब है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Deepak Goyal
Published: Oct 22, 2025, 12:36 PM IST | Updated: Oct 22, 2025, 12:36 PM IST

आतिशबाजी के कारण राजस्थान में बढ़ा प्रदूषण, जयपुर की हवा हुई जहरीली

Jaipur News: रोशनी के त्योहार के बाद गुलाबी नगर की हवा में अब घुल गया है धुआं और धूल. दीपावली की रात चली पटाखेबाजी ने जयपुर की आबोहवा को जहरीला बना दिया है. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) कई इलाकों में 200 के पार पहुंच गया, जो खतरनाक श्रेणी के करीब है.

सबसे ज्यादा प्रदूषण मानसरोवर, शास्त्री नगर, सीतापुरा और पुलिस कमिश्नरेट इलाके में दर्ज किया गया. वहीं आदर्श नगर क्षेत्र की हवा भी खराब श्रेणी में पहुंच गई है. राज्य में भिवाड़ी फिर सबसे प्रदूषित शहर रहा. जहां AQI लेवल 300 पार कर गया. यानि सांस लेना तक मुश्किल हो गया.

विशेषज्ञों के अनुसार आतिशबाजी से निकले धुएं और सूक्ष्म धूलकणों ने हवा को भारी बना दिया है. इसके चलते लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो रही हैं. बुजुर्गों और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है. मौसम विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनुमान है कि हवा की गति धीमी रहने से अगले दो से तीन दिन तक ऐसे ही हालात बने रह सकते हैं.

जयपुर में मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का स्तर बढ़कर 251 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है. शहर के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर सामान्य से अधिक पाया गया.

शास्त्री नगर, विद्याधर नगर, सुभाष नगर और पानीपेच क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रदूषण दर्ज किया गया, जहां AQI 287 तक पहुंच गया. वहीं सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में भी हवा की गुणवत्ता काफी खराब रही, यहां AQI 275 दर्ज हुआ.

आदर्श नगर, राजापार्क और जवाहर नगर जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में भी हवा की स्थिति चिंताजनक रही, जहां AQI का स्तर 256 रहा. इसके अलावा एमआई रोड और परकोटा क्षेत्र में भी हवा की गुणवत्ता प्रभावित रही और AQI 238 दर्ज किया गया.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दीपावली के बाद बढ़ी आतिशबाजी और धूलकणों के कारण हवा में प्रदूषक तत्वों की मात्रा बढ़ी है. यदि हवा की गति धीमी रही तो आने वाले दिनों में भी प्रदूषण का स्तर इसी तरह “खराब श्रेणी” में बना रह सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

