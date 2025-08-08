Zee Rajasthan
Jaipur News: खाद के नाम पर किसानों से धोखाधड़ी, मनोहरपुर में नकली पोटाश की फैक्ट्री पर छापा

Jaipur News: जयपुर ग्रामीण में खाद के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है. कृषि विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में मनोहरपुर के मंगलम सिटी में मिलावटी पोटाश की फैक्ट्री पर छापा मारा और भारी मात्रा में नकली पोटाश बरामद किया.

Published: Aug 08, 2025, 14:59 IST | Updated: Aug 08, 2025, 14:59 IST

Jaipur News: खाद के नाम पर किसानों से धोखाधड़ी, मनोहरपुर में नकली पोटाश की फैक्ट्री पर छापा

Jaipur News: जयपुर ग्रामीण में खाद के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है. कृषि विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है. टीम ने मनोहरपुर के मंगलम सिटी स्थित मिलावटी पोटाश की फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से भारी मात्रा में नकली पोटाश के कट्टे बरामद किए गए. यह कार्रवाई किसानों के साथ हो रही धोखाधड़ी के खिलाफ की गई है. कृषि विभाग और पुलिस की टीम ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. नकली पोटाश की बिक्री से किसानों को काफी नुकसान हो सकता था, लेकिन समय रहते इस मामले का खुलासा होने से किसानों को राहत मिली है. आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि किसानों के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी न हो.

जयपुर ग्रामीण में नकली पोटाश बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है. आरोप है कि नमक में कलर मिलाकर नकली पोटाश बनाया जा रहा था और इसे मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था. कृषि विभाग और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री पर छापा मारा और भारी मात्रा में नकली पोटाश बरामद किया. मौके से एक मजदूर मिला है, जिससे अधिकारी गहन पूछताछ कर रहे हैं. कार्रवाई की खबर लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. नकली पोटाश की बिक्री से किसानों को नुकसान हो सकता था, लेकिन समय रहते इस मामले का खुलासा होने से किसानों को राहत मिली है.

प्रशासन ने नकली पोटाश के अवैध धंधे पर करारा प्रहार किया है. जयपुर ग्रामीण में कृषि विभाग और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली पोटाश बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. इस कार्रवाई को किसानों के हित में बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि नकली पोटाश की बिक्री से किसानों को नुकसान हो सकता था, लेकिन समय रहते इस मामले का खुलासा होने से किसानों को राहत मिली है. आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि किसानों के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी न हो. यह कार्रवाई नकली पोटाश के अवैध धंधे पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम है.

