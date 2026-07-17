/टॉर्च की रोशनी में सिजेरियन के टांके, जयपुर जनाना अस्पताल में 3 घंटे का भयंकर ब्लैकआउट, लंबे पावर कट से बिगड़े हालात

Chandpole hospital blackout News: जयपुर के चांदपोल गेट स्थित जनाना अस्पताल में गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे से बिजली गुल रहने के कारण मरीजों और परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. बिजली जाते ही ग्राउंड फ्लोर के लेबर रूम, ओपीडी, जांच केंद्र, वार्ड और गलियारों में अंधेरा छा गया और लिफ्ट भी बंद हो गई, जिससे भीषण गर्मी के बीच भर्ती महिलाओं, नवजात शिशुओं और उनके परिजन परेशान रहे. एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े इस अस्पताल में करीब 3 घंटे 20 मिनट तक ब्लैकआउट रहा और दोपहर लगभग 1:50 बजे के बाद ही कुछ विभागों की बिजली बहाल हो सकी.



अस्पताल में रोजाना लगभग 700 मरीजों की ओपीडी होती है, लेकिन बिजली बंद होने से ऑनलाइन पर्ची बनाने की व्यवस्था ठप हो गई और बाद में ऑफलाइन पर्चियां बनानी पड़ीं. डॉक्टरों को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों को देखना पड़ा, जबकि ब्लड, यूरिन और बायोप्सी जैसी जांचें बिलिंग सिस्टम बंद होने की वजह से टालनी पड़ीं. भर्ती और डिस्चार्ज की प्रक्रिया भी करीब तीन घंटे तक प्रभावित रही.

Add Zee News as a Preferred Source



एनआईसीयू में इस समय 72 नवजात भर्ती हैं, जिनमें 20 वेंटिलेटर पर हैं. इनमें से 14 वेंटिलेटर को जनरेटर से बिजली सप्लाई मिलती रही, जबकि छह वेंटिलेटर बैटरी बैकअप पर संचालित किए गए. अतिरिक्त सावधानी के तौर पर जेके लोन अस्पताल को संभावित शिफ्टिंग के लिए अलर्ट पर रखा गया, हालांकि अंततः मरीजों को शिफ्ट करने की नौबत नहीं आई. जनाना अस्पताल के ब्लड बैंक में करीब 200 यूनिट रक्त स्टॉक में था. बिजली बंद होने से फ्रीज पर असर पड़ा तो लैब टेक्नीशियनों ने वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए जनरेटर से एक फ्रीज को चालू कर सुरक्षित तापमान बनाए रखने की कोशिश की.

इसी दौरान पहली मंजिल स्थित मुख्य ऑपरेशन थिएटर में रोज की तरह सिजेरियन ऑपरेशन चल रहे थे. एक गर्भवती का ऑपरेशन पूरा हो चुका था और डॉक्टर टांके लगा रहे थे, तभी अचानक बिजली चली गई. डॉक्टरों ने टॉर्च और अन्य वैकल्पिक रोशनी में किसी तरह टांके पूरे किए, जबकि ऑपरेशन का इंतजार कर रही छह गर्भवती महिलाओं को ओटी से बाहर भेजना पड़ा.



अस्पताल प्रशासन के अनुसार, दो स्थानों पर केबल फॉल्ट होने से बिजली आपूर्ति बाधित हुई. जनरेटर के जरिए एनआईसीयू और अन्य इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गईं, लेकिन सीमित क्षमता के कारण पूरे अस्पताल को बैकअप नहीं दिया जा सका.

बिजली गुल होने का सीधा असर मरीजों पर दिखा. मुरलीपुरा की एक गर्भवती को ओटी ड्रेस पहनाकर ऑपरेशन थिएटर तक ले जाया गया था, लेकिन बिजली जाते ही उसे वापस भेजना पड़ा. वह सुबह से भूखी-प्यासी थी और बाद में बिजली आने के बाद ही उसका ऑपरेशन हो सका. एक अन्य गर्भवती को भी सर्जरी की तैयारी में बुधवार रात से खाना‑पानी बंद कर दिया गया था, लेकिन बिजली कटने के कारण उसका सिजेरियन टल गया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और परिजन भावुक होकर रोने लगे.



इस घटना के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं. बताया जा रहा है कि अस्पताल की नई बिल्डिंग करीब 75 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो चुकी है और पिछले नौ महीने से शिफ्टिंग का इंतजार कर रही है, लेकिन मरीज अब भी पुरानी इमारत में ही भर्ती किए जा रहे हैं. पुरानी बिल्डिंग में जगह-जगह प्लास्टर गिर रहा है और एसी व डक्टिंग सिस्टम भी खराब है, जिससे गर्मी के मौसम में भर्ती महिलाओं और नवजातों को अतिरिक्त परेशानी झेलनी पड़ रही है, बावजूद इसके प्रशासन अभी तक अस्पताल को नई बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं कर पाया है.



अधीक्षक डॉ. नूपुर लोहिया का कहना है कि बिजली जाते ही एनआईसीयू को तुरंत जनरेटर से जोड़ दिया गया और जनरेटर की सीमित क्षमता को देखते हुए इमरजेंसी सेवाओं को प्राथमिकता दी गई, इसलिए अन्य ऑपरेशन फिलहाल रोकने पड़े. जिस महिला का सिजेरियन चल रहा था, उसका ऑपरेशन बिजली जाते से पहले ही पूरा हो चुका था और केवल ऊपरी टांके लगाए जा रहे थे. ओटी में वैकल्पिक रोशनी की व्यवस्था थी और सभी मरीज सुरक्षित हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!