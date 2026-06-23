/जयपुर की 30 से ज्यादा कॉलोनियों में आज बिजली कटौती, मेंटेनेंस के लिए शटडाउन

Jaipur Electricity Shutdown: राजधानी जयपुर के लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. जयपुर डिस्कॉम ने मंगलवार को शहर के 30 से अधिक इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहने की सूचना जारी की है. डिस्कॉम की ओर से नियमित रखरखाव और तकनीकी सुधार कार्यों के चलते विभिन्न क्षेत्रों में निर्धारित समय के अनुसार बिजली कटौती की जाएगी. इस दौरान कई कॉलोनियों और प्रमुख संस्थानों में बिजली सप्लाई बंद रहेगी.



दो चरणों में होगा शटडाउन

जयपुर डिस्कॉम के अनुसार बिजली कटौती दो अलग-अलग शिफ्टों में की जाएगी. पहली शिफ्ट में सुबह से 10 बजे तक और दूसरी शिफ्ट में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. विभाग का कहना है कि यह शटडाउन आवश्यक मेंटेनेंस कार्यों के लिए लिया जा रहा है ताकि भविष्य में उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके.

Add Zee News as a Preferred Source



सुबह इन इलाकों में नहीं रहेगी बिजली

सुबह से 10 बजे तक आमेर क्षेत्र के कई हिस्सों में बिजली बंद रहेगी. इनमें संपूर्ण आमेर कुंडा, भारमल की छतरी, आमेर थाना क्षेत्र, नाइयों का मोहल्ला, मेहंदी का बास, मीणा कॉलोनी, कुंडलाव कॉलोनी, सरकारी अस्पताल क्षेत्र, बद्रीनाथ कॉलोनी, सागर रोड, नर्सिंग कॉलोनी, तहसील परिसर, अकबरी मस्जिद, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, ठाठर रोड, रैगरों का मोहल्ला, संपूर्ण हांडीपुरा, नीलम टाकिज और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं.



दोपहर में इन क्षेत्रों पर पड़ेगा असर

दूसरी शिफ्ट में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक क्रेडल हॉस्पिटल, तमन्ना टावर, नेमी नगर विस्तार, अर्पित नगर, आम्रपाली मार्ग, 200 फीट बाइपास चौराहा और आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी. इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को निर्धारित समय से पहले आवश्यक कार्य निपटाने की सलाह दी गई है.



डिस्कॉम ने की सहयोग की अपील

डिस्कॉम अधिकारियों ने बताया कि विद्युत नेटवर्क को मजबूत बनाने और उपकरणों की नियमित जांच के लिए यह मेंटेनेंस कार्य जरूरी है. विभाग ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि निर्धारित समय के दौरान बिजली कटौती को ध्यान में रखते हुए अपनी दिनचर्या की योजना बनाएं. साथ ही किसी भी आपात स्थिति में डिस्कॉम के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Karauli News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!