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जयपुर की 30 से ज्यादा कॉलोनियों में आज बिजली कटौती, मेंटेनेंस के लिए शटडाउन

Jaipur Power Cut: जयपुर में मंगलवार को मेंटेनेंस कार्य के कारण 30 से अधिक इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी. जयपुर डिस्कॉम सुबह से 10 बजे और सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अलग-अलग क्षेत्रों में शटडाउन लेगा. आमेर, कुंडा, नीलम टाकिज, नेमी नगर विस्तार और आम्रपाली मार्ग सहित कई क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 23, 2026, 08:44 AM|Updated: Jun 23, 2026, 08:44 AM
जयपुर की 30 से ज्यादा कॉलोनियों में आज बिजली कटौती, मेंटेनेंस के लिए शटडाउन
Image Credit: Jaipur Power Cut

Jaipur Electricity Shutdown: राजधानी जयपुर के लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. जयपुर डिस्कॉम ने मंगलवार को शहर के 30 से अधिक इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहने की सूचना जारी की है. डिस्कॉम की ओर से नियमित रखरखाव और तकनीकी सुधार कार्यों के चलते विभिन्न क्षेत्रों में निर्धारित समय के अनुसार बिजली कटौती की जाएगी. इस दौरान कई कॉलोनियों और प्रमुख संस्थानों में बिजली सप्लाई बंद रहेगी.


दो चरणों में होगा शटडाउन
जयपुर डिस्कॉम के अनुसार बिजली कटौती दो अलग-अलग शिफ्टों में की जाएगी. पहली शिफ्ट में सुबह से 10 बजे तक और दूसरी शिफ्ट में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. विभाग का कहना है कि यह शटडाउन आवश्यक मेंटेनेंस कार्यों के लिए लिया जा रहा है ताकि भविष्य में उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके.

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सुबह इन इलाकों में नहीं रहेगी बिजली
सुबह से 10 बजे तक आमेर क्षेत्र के कई हिस्सों में बिजली बंद रहेगी. इनमें संपूर्ण आमेर कुंडा, भारमल की छतरी, आमेर थाना क्षेत्र, नाइयों का मोहल्ला, मेहंदी का बास, मीणा कॉलोनी, कुंडलाव कॉलोनी, सरकारी अस्पताल क्षेत्र, बद्रीनाथ कॉलोनी, सागर रोड, नर्सिंग कॉलोनी, तहसील परिसर, अकबरी मस्जिद, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, ठाठर रोड, रैगरों का मोहल्ला, संपूर्ण हांडीपुरा, नीलम टाकिज और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं.


दोपहर में इन क्षेत्रों पर पड़ेगा असर
दूसरी शिफ्ट में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक क्रेडल हॉस्पिटल, तमन्ना टावर, नेमी नगर विस्तार, अर्पित नगर, आम्रपाली मार्ग, 200 फीट बाइपास चौराहा और आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी. इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को निर्धारित समय से पहले आवश्यक कार्य निपटाने की सलाह दी गई है.


डिस्कॉम ने की सहयोग की अपील
डिस्कॉम अधिकारियों ने बताया कि विद्युत नेटवर्क को मजबूत बनाने और उपकरणों की नियमित जांच के लिए यह मेंटेनेंस कार्य जरूरी है. विभाग ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि निर्धारित समय के दौरान बिजली कटौती को ध्यान में रखते हुए अपनी दिनचर्या की योजना बनाएं. साथ ही किसी भी आपात स्थिति में डिस्कॉम के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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