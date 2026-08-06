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अब जल्द मिलेगा अपना आशियाना! PM आवास योजना के तहत 6,139 नए घरों को हरी झंडी

Pradhan Mantri Awaas Yojana: राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत 6,139 नए आवासों को मंजूरी मिल गई है. राज्य सरकार ने इन आवासों के लिए 153.47 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की है, जबकि पहली किस्त के रूप में करीब 61 करोड़ रुपये जल्द जारी किए जाएंगे. योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को 2.50 लाख रुपये की सहायता मिलेगी. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Deepak Goyal
Published:Aug 06, 2026, 08:33 AM IST | Updated:Aug 06, 2026, 08:33 AM IST
अब जल्द मिलेगा अपना आशियाना! PM आवास योजना के तहत 6,139 नए घरों को हरी झंडी
Image Credit: AI Generated Image

PMAY Urban 2.0: राजस्थान में अपने घर का सपना देख रहे हजारों शहरी परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत राज्य में 6,139 नए बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन (BLC) आवासों को मंजूरी मिल गई है. राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (SLSMC) की बैठक में इन आवासों के निर्माण के लिए 153.47 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता को हरी झंडी दी गई. इसके साथ ही पहली किस्त के रूप में करीब 61 करोड़ रुपये जारी करने का भी फैसला लिया गया है. बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत आवासों का निर्माण तय समय-सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाए, ताकि पात्र परिवारों को जल्द से जल्द अपने घर की सुविधा मिल सके.

6,139 परिवारों का अपना घर बनने का रास्ता हुआ साफ

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प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद शहरी परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है. नई स्वीकृति के बाद प्रदेश के हजारों परिवारों के लिए अपना घर बनाने की राह आसान हो गई है.सरकार की ओर से प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 2.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. यह राशि चरणबद्ध तरीके से निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार जारी की जाएगी, ताकि घरों का निर्माण समय पर पूरा हो सके.

पहली किस्त के 61 करोड़ रुपये जल्द होंगे जारी

राज्य सरकार ने सभी स्वीकृत आवासों के लिए पहली किस्त के रूप में लगभग 61 करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय लिया है. इससे निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राशि जारी होने के बाद निर्माण कार्य में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को समय पर सहायता मिलना और निर्माण की नियमित निगरानी करना संबंधित विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी.

6,593 पुराने लंबित आवासों पर भी होगी कार्रवाई

बैठक में केवल नए आवासों पर ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के तहत ऐसे 6,593 आवासों की भी समीक्षा की गई, जिनका निर्माण विभिन्न कारणों से शुरू नहीं हो पाया था. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन मामलों का शीघ्र निस्तारण करने और लंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए. इससे उन परिवारों को भी राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से योजना का लाभ मिलने का इंतजार कर रहे हैं.

गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर रहेगा विशेष जोर

बैठक के दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता केवल आवास स्वीकृत करना नहीं, बल्कि ऐसे घर उपलब्ध कराना है जो सुरक्षित, टिकाऊ और बेहतर गुणवत्ता वाले हों. उन्होंने सभी शहरी निकायों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि लाभार्थियों को समय पर सभी किस्तें मिलती रहें और निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा हो.

BLC और AHP मॉडल को मिलेगा बढ़ावा

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को Beneficiary Led Construction (BLC) और Affordable Housing in Partnership (AHP) मॉडल के सफल उदाहरणों को प्रदेश के सभी शहरी निकायों में अपनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जिन शहरों में इन मॉडलों के अच्छे परिणाम मिले हैं, वहां की कार्यप्रणाली को अन्य नगर निकायों तक भी पहुंचाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना का लाभ कम समय में मिल सके.

बैठक में शामिल रहे कई वरिष्ठ अधिकारी

राज्य स्तरीय बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवासन आलोक गुप्ता, स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति और रुडसिको के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. बैठक में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंधन और समयबद्ध निर्माण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.

क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

राजस्थान के तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत 6,139 नए आवासों को मंजूरी मिलने से हजारों परिवारों का वर्षों पुराना सपना पूरा होने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. वहीं, पुराने लंबित आवासों पर भी कार्रवाई शुरू होने से योजना का लाभ और अधिक लोगों तक पहुंचने की उम्मीद बढ़ गई है. आने वाले महीनों में इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से शहरी गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को स्थायी और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिल सकती है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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