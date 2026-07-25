/शाहपुरा उपजिला अस्पताल में शुरू हुई 'प्रसव सखी हेल्प डेस्क', गर्भवती महिलाओं को मिलेगा हर कदम पर सहयोग

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Prasav Sakhi Help Desk: राजस्थान में गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा स्थित राजकीय उपजिला अस्पताल में राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग की पहल पर ''प्रसव सखी हेल्प डेस्क'' की शुरुआत की गई है. इस नई व्यवस्था के तहत अब गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में भर्ती होने से लेकर सुरक्षित प्रसव, डिस्चार्ज और घर पहुंचने तक हर चरण में सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा.
गर्भवती महिलाओं के पंजीयन से लेकर डिस्चार्ज तक "प्रसव सखी" करेंगी सहायता
उपजिला अस्पताल प्रभारी डॉ. विनोद योगी ने बताया कि हेल्प डेस्क पर दो महिलाओं की नियुक्ति की गई है, जिनका ड्रेस कोड गुलाबी रंग का रखा गया है. ये "प्रसव सखी" गर्भवती महिलाओं के पंजीयन, जांच, उपचार, भर्ती और डिस्चार्ज की प्रक्रिया में सहायता करेंगी, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल में अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
उन्होंने बताया कि प्रसव के बाद दवा वितरण, नवजात के टीकाकरण और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में भी प्रसव सखी सहयोग करेगी. यदि किसी गर्भवती महिला का सिजेरियन ऑपरेशन आवश्यक होता है, तो ब्लड की व्यवस्था कराने में भी प्रसव सखी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
वहीं आपातकालीन स्थिति में मरीज को बिना विलंब उच्च चिकित्सा केंद्र पर रेफर कराने की प्रक्रिया में भी सहयोग करेगी. इस पहल से अस्पताल में आने वाली गर्भवती महिलाओं को समय पर सहायता, बेहतर समन्वय और सुरक्षित मातृत्व सेवाओं का लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि "प्रसव सखी हेल्प डेस्क" मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक साबित होगी. इस दौरान अस्पताल प्रभारी डॉ. विनोद योगी समेत कई चिकित्सक और अस्पताल स्टाफ मौजूद रहा.
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