Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

पोकरण विधायक प्रताप पुरी के बयान से मचा सियासी बवाल, घर वापसी पर गरमाई राजनीति

Jaipur News: पोकरण विधायक प्रताप पुरी के घरवापसी से जुड़े बयान ने तूल पकड़ लिया है. हाल ही में एक कार्यक्रम में प्रताप पुरी ने मुसलमानों से हिंदू धर्म में वापसी का आव्हान किया था, जिस पर मुस्लिम धर्म गुरूओं से लेकर कांग्रेस पार्टी ने कड़ा एतराज जताते हुए इसे देश के सामाजिक ताने बाने के लिए खतरनाक करार दिया है. 
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Babulal Dhayal
Published: Jan 04, 2026, 07:35 AM IST | Updated: Jan 04, 2026, 07:35 AM IST

Trending Photos

CM Kisan Samman Nidhi की 5वीं किस्त की फाइनल डेट आई सामने, राजस्थान के 65 लाख किसानों के खाते में आने वाला पैसा!
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

CM Kisan Samman Nidhi की 5वीं किस्त की फाइनल डेट आई सामने, राजस्थान के 65 लाख किसानों के खाते में आने वाला पैसा!

सर्राफा बाजार में गिरावट के साथ कदम रखेगा सोना-चांदी, जानें अपने शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट
7 Photos
Jaipur Gold Silver Price

सर्राफा बाजार में गिरावट के साथ कदम रखेगा सोना-चांदी, जानें अपने शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

राजस्थान में अगले 2 दिनों तक भीषण शीतलहर का अलर्ट, घने कोहरे से धुंधला हुआ प्रदेश, भयंकर ठंड से थर-थर छूट रही धूजणी
7 Photos
Rajasthan Weather Update:

राजस्थान में अगले 2 दिनों तक भीषण शीतलहर का अलर्ट, घने कोहरे से धुंधला हुआ प्रदेश, भयंकर ठंड से थर-थर छूट रही धूजणी

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं राजस्थानी कच्ची हल्दी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Kacchi Haldi ki Sabzi

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं राजस्थानी कच्ची हल्दी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

पोकरण विधायक प्रताप पुरी के बयान से मचा सियासी बवाल, घर वापसी पर गरमाई राजनीति

Jaipur News: हिंदुत्व के फायरब्रांड नेता और पोकरण से भाजपा विधायक प्रताप पुरी का ये वीडियो खूब चर्चा में है महंत प्रताप पुरी पहले एक एक कर जातियों के नाम बोल रहे हैं और साथ में लोगों से हाथ खड़े करवा रहे हैं. महंत जी राजपूत, जाट, मेघवाल, भील, पुरोहित, तेली, सुथार रेबारी जातियों का एक एक कर नाम ले रहे हैं और आखिर में पूछते हैं कि बताईये इनमें से हिंदू कितने हैं. इस पर इक्का दुक्का लोगों को छोड़ सभी हाथ खड़े कर देते हैं.

प्रताप पुरी इसे राष्ट्रधर्म से जोड़ते हैं पर उनका ये अंदाज हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने की तरफ इशारा करता है. प्रताप पुरी आगे कहते हैं, जिनके पूर्वज हिंदू धर्म छोड़ इस्लाम में चले गये, उन्हें पुनर्विचार करना ही पड़ेगा. अगर वो घर वापसी करते हैं तो उन्हें पूरा मान सम्मान मिलेगा.

महंत की घर वापसी की मुहिम को उनके ही विधानसभा में साथी बालमुकुन्दाचार्य का भी समर्थन मिला. बालमुकुंदाचार्य बोलेकि महाराज ने घर वापसी का आव्हान कर कुछ भी गलत नहीं किया. शुद्धिकरण की मुहिम अपना घर छोड़ दूसरे धर्म में गये लोगों के लिए वापसी का आधार बनेगी. इससे हिंदुत्व मजबूत होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सियासी चाल कामयाब नहीं होगी
पर प्रतापपुरी का ये अंदाज भला सियासत को कैसे रास आता. अपना वोट बैंक बचाने की जद्दोजहद में जुटी कांग्रेस ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया. प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे देश के सेकुलर ढांचे के खिलाफ करार दिया. प्रताप बोले कि भाजपा भाई से भाई को लड़ाना चाहती है. विकास के बजाय साम्प्रदायिक उन्माद बढ़ाकर अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, उसकी ये सियासी चाल कामयाब नहीं होगी.

घर वापसी अभियान पर कड़ा ऐतराज
बांग्लादेश में हिंदूओं की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मौलानाओं को भी प्रताप पुरी के शुद्धिकरण अभियान से गहरी पीड़ा हुई मौलाना फज्ले हक ने महंत की मुहिम की निंदा की और इसे मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ बताया तो कौमी एकता के पैरोकारों ने भी महंत के घर वापसी अभियान पर कड़ा ऐतराज जताया.


पार्टी का फायरब्रांड नेता बनकर मंत्रिमंडल में जगह बनाने पर टिकी निगाहें
कहने में प्रतापुरी का हिंदुत्व व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातिवाद और पार्टीवाद से उपर राष्ट्रधर्म है पर एक दूसरे धर्म का सम्मान किये बगैर भला ये दूसरे धर्म के लिए स्वीकार्य कैसे हो सकता है. इसलिए महंत के बयान पर सियासत गर्मा रही है तो महंत प्रतापपुरी इसे जायज करार देकर हिंदुत्व के झंडाबरदार बनने की जुगत में है. शायद महाराज की निगाहें पार्टी का फायरब्रांड नेता बनकर मंत्रिमंडल में जगह बनाने पर टिकी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news