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प्रताप सिंह खाचरियावास का सरकार पर तीखा हमला, बोले- ED मेरे घर आई थी, सच बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा

Rajasthan News: पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि उनके घर पर ED भेजी गई थी. खाचरियावास ने चेतावनी देते हुए कहा, “मैं जो जानता हूँ अगर बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा.”

Edited byAnsh RajReported byVishnu Sharma
Published: Apr 16, 2026, 08:05 AM|Updated: Apr 16, 2026, 12:12 PM
प्रताप सिंह खाचरियावास का सरकार पर तीखा हमला, बोले- ED मेरे घर आई थी, सच बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Pratap Singh Khachariyawas: पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज सरकार पर कई हमले बोले. कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मेरे घर पर ED भेजी गई थी, मैंने जो किया वह मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा. असली पिक्चर उनको पता है जो आए थे, उन्होंने सबको बताया था कि ऐसा होता है.


ED और बीजेपी पर तीखा बयान
प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, मेरी एक आदत है जहां मेरे माता-पिता रहते हैं, वहां अगर ED और राजस्थान की बीजेपी बंदूक लेकर घुसेगी तो बंदूक का जवाब बंदूक से देंगे, ये तय बात है. किसी भी कीमत पर डर के नहीं जी सकते, बेवजह नहीं डरा सकते हो. जिनके जरिए मुझे डराने की कोशिश की गई, वह बाद में सरेंडर कर गए. इनको इनकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा.


राहुल गांधी का जिक्र
राहुल गांधी का जिक्र करते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, ये लोग आए दिन राहुल गांधी के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन राहुल गांधी डरते नहीं. वो किसी से नहीं डरेंगे. राहुल गांधी के डीएनए में डर नहीं है, वह इंदिरा गांधी के पोते और राजीव गांधी के बेटे हैं.


कांग्रेस में आने वालों को सम्मान की गारंटी
प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जो कार्यकर्ता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आएगा, उसके सम्मान की गारंटी हमारी है. कांग्रेस में आने वाले हर कार्यकर्ता को पूरा मान-सम्मान दिया जाएगा.


मंत्रियों पर साधा निशाना
प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार के मंत्रियों पर तंज कसते हुए कहा, मैंने एक मंत्री को ट्रांसफर के लिए फोन किया. मैंने उन्हें कहा कि जब मैं मंत्री था तो आपके कई काम किए. उस मंत्री का 15 मिनट बाद मेरे पास फोन आ गया, उन्होंने कहा कि यह काम तो नहीं हो सकता. प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि वह काम मैंने कर लिया. मैंने ऑर्डर मंत्री को भेजे, मंत्री जी शाम को मेरे पास आए और पूछा कि यह कैसे हुआ. हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास ने मंत्री के नाम का जिक्र नहीं किया.

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