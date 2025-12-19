Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

धर्म परिवर्तन और हिजाब विवाद पर प्रताप खाचरियावास का बयान, बोले- असली मुद्दा धर्म नहीं...

Rajasthan Politics: बॉर्डर इलाके में धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी की सरकार डबल इंजन की सरकार है. धर्म परिवर्तन रोकना इनका काम है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Dec 19, 2025, 05:53 PM IST | Updated: Dec 19, 2025, 05:53 PM IST

Trending Photos

अरावली हो गई खत्म, तो जानें कैसे होगा राजस्थान का नजारा!
9 Photos
Save Aravalli Campaign

अरावली हो गई खत्म, तो जानें कैसे होगा राजस्थान का नजारा!

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी! फतेहपुर में लुढ़का पारा, जानें मौसम का ताजा अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी! फतेहपुर में लुढ़का पारा, जानें मौसम का ताजा अपडेट

Winter Destination: राजस्थान से रात को निकलने के बाद बर्फीली वादियों में होगी सुबह, सिर्फ 9 घंटों में मिल जाएगी शानदार विंटर डेस्टिनेशन
8 Photos
winter destination

Winter Destination: राजस्थान से रात को निकलने के बाद बर्फीली वादियों में होगी सुबह, सिर्फ 9 घंटों में मिल जाएगी शानदार विंटर डेस्टिनेशन

राजस्थान में लेना है गोवा का मजा? इन जगहों पर मिलेगा समंदर जैसा एहसास!
7 Photos
bundi news

राजस्थान में लेना है गोवा का मजा? इन जगहों पर मिलेगा समंदर जैसा एहसास!

धर्म परिवर्तन और हिजाब विवाद पर प्रताप खाचरियावास का बयान, बोले- असली मुद्दा धर्म नहीं...

Rajasthan Politics: बॉर्डर इलाके में धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी की सरकार डबल इंजन की सरकार है. धर्म परिवर्तन रोकना इनका काम है. बीजेपी की सरकार डबल इंजन को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करती है.

डबल इंजन क्या कर रहा है, दुआ क्या फेंक रहा है. बीजेपी इधर-उधर की बात करती है. धर्म परिवर्तन को लेकर राजस्थान में बिल लेकर आए, बिल पहले भी था. बीजेपी को इस तरह के मुद्दों पर मजा आता है.

सवाल हिजाब और घूंघट का नहीं है, सवाल इस देश के धर्म और संस्कृति का है, मर्यादा का है. यहां मां, बेटी, बहन के सम्मान को महत्व दिया जाता है. आप चाहे प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री, अगर कोई बहन-बेटी आपसे सम्मान ले रही है, तो आपका एक्ट ऐसा होना चाहिए, जो लोगों को अच्छा लगे. अचानक से हिजाब उठाना और घूंघट हटाना सही नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

देश में घूंघट और हिजाब में ज्यादा अंतर नहीं है. घूंघट हो या हिजाब, आप अचानक से हटाओगे तो रिएक्शन तो होगा. ऐसा क्या हो गया. नीतीश कुमार बोलकर भी कह सकते थे, लेकिन इसमें गलती नीतीश कुमार की नहीं है, उनकी तबीयत खराब है.

हर बात को पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना चाहिए. देश के धर्म और मर्यादा को भारत की सोच के अनुसार देखना चाहिए. अशोक गहलोत के घूंघट विवाद को लेकर कहा कि हम खुद यह कहते हैं कि अब जमाना घूंघट का नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे क्षत्रियों में बहुत जगह घूंघट की परंपरा है.

यह कोई झगड़ा नहीं है, पता नहीं इस चीज को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं. सबकी अपनी-अपनी सोच है अपनी-अपनी परंपरा है अपना-अपना धर्म है, अपनी-अपनी संस्कृति है. यह अपनी स्वतंत्रता का सवाल है. आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जमाना घूंघट का नहीं है, लेकिन आप मौलिक अधिकारों को नहीं रोक सकते.

बहुत सारे मुद्दे हैं जिनपर बीजेपी को बात करनी चाहिए. राजस्थान में बहुत हालात खराब हैं. देश में झगड़ा घूंघट और हिजाब का नहीं है, मुद्दा रोजगार का है. धर्म का झगड़ा खत्म होना चाहिए, रोजगार की बात करो. असली मुद्दों पर बीजेपी बात नहीं करना चाहती, बीजेपी का यही एजेंडा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news