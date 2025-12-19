धर्म परिवर्तन और हिजाब विवाद पर प्रताप खाचरियावास का बयान, बोले- असली मुद्दा धर्म नहीं...

Rajasthan Politics: बॉर्डर इलाके में धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी की सरकार डबल इंजन की सरकार है. धर्म परिवर्तन रोकना इनका काम है. बीजेपी की सरकार डबल इंजन को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करती है.

डबल इंजन क्या कर रहा है, दुआ क्या फेंक रहा है. बीजेपी इधर-उधर की बात करती है. धर्म परिवर्तन को लेकर राजस्थान में बिल लेकर आए, बिल पहले भी था. बीजेपी को इस तरह के मुद्दों पर मजा आता है.

सवाल हिजाब और घूंघट का नहीं है, सवाल इस देश के धर्म और संस्कृति का है, मर्यादा का है. यहां मां, बेटी, बहन के सम्मान को महत्व दिया जाता है. आप चाहे प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री, अगर कोई बहन-बेटी आपसे सम्मान ले रही है, तो आपका एक्ट ऐसा होना चाहिए, जो लोगों को अच्छा लगे. अचानक से हिजाब उठाना और घूंघट हटाना सही नहीं है.

देश में घूंघट और हिजाब में ज्यादा अंतर नहीं है. घूंघट हो या हिजाब, आप अचानक से हटाओगे तो रिएक्शन तो होगा. ऐसा क्या हो गया. नीतीश कुमार बोलकर भी कह सकते थे, लेकिन इसमें गलती नीतीश कुमार की नहीं है, उनकी तबीयत खराब है.

हर बात को पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना चाहिए. देश के धर्म और मर्यादा को भारत की सोच के अनुसार देखना चाहिए. अशोक गहलोत के घूंघट विवाद को लेकर कहा कि हम खुद यह कहते हैं कि अब जमाना घूंघट का नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे क्षत्रियों में बहुत जगह घूंघट की परंपरा है.

यह कोई झगड़ा नहीं है, पता नहीं इस चीज को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं. सबकी अपनी-अपनी सोच है अपनी-अपनी परंपरा है अपना-अपना धर्म है, अपनी-अपनी संस्कृति है. यह अपनी स्वतंत्रता का सवाल है. आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जमाना घूंघट का नहीं है, लेकिन आप मौलिक अधिकारों को नहीं रोक सकते.

बहुत सारे मुद्दे हैं जिनपर बीजेपी को बात करनी चाहिए. राजस्थान में बहुत हालात खराब हैं. देश में झगड़ा घूंघट और हिजाब का नहीं है, मुद्दा रोजगार का है. धर्म का झगड़ा खत्म होना चाहिए, रोजगार की बात करो. असली मुद्दों पर बीजेपी बात नहीं करना चाहती, बीजेपी का यही एजेंडा है.