Rajasthan: 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होगा प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह, तैयारियां जारी

Rajasthan News: प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह 10 दिसंबर को जयपुर स्थित JECC में आयोजित होने जा रहा है. इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज और 11 दिसंबर को देश और विदेश के विभिन्न चैप्टर प्रेसीडेंट्स एवं उनके प्रतिनिधिमंडलों के साथ संवाद करेंगे. इन बैठकों का उद्देश्य प्रदेश में निवेश के अवसरों, सहयोगात्मक विकास पहलों और सामाजिक योगदान प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा करना है.

9 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित बैठकें

देश विदेश में चैप्टरों के प्रतिनिधिमंडलो से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुलाकात करेंगे. कोयम्बटूर, बेंगलुरु, रांची, काठमांडू, मुंबई, अहमदाबाद, गुवाहाटी और रियाद चैप्टर प्रेसीडेंट्स और प्रतिनिधिमंडलों से संवाद करेंगे.

11 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित बैठकें

देश विदेश के चैप्टर प्रेसीडेंट के प्रतिनिधिमंडल सहभागिता करेंगे, जिनमें सूरत, लंदन, दुबई, सिंगापुर, कम्पाला, टोक्यो, दोहा, म्यूनिख, न्यूयॉर्क, भुवनेश्वर, नैरोबी, कोलकाता और दिल्ली प्रतिनिधिमंडलो के साथ संवाद करेंगे.

प्रतिनिधिमंडल की संरचना

इन प्रतिनिधिमंडलों में शामिल होंगे:

चैप्टर प्रेसीडेंट

कार्यकारिणी सदस्य

उद्योगपति

व्यवसायी

निवेशक

विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवर

प्रतिनिधि दल अपने-अपने निवेश और सामाजिक विकास से जुड़े प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिनका उद्देश्य राजस्थान के आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य को और मजबूत करना है.

अधिक सार्थक, रचनात्मक और परिणाम-उन्मुख चर्चा करने हेतु सभी प्रतिनिधिमंडलों के लिए अलग-अलग समय स्लॉट निर्धारित किए गए हैं. इससे विस्तृत संवाद, प्रस्तावों की समीक्षा और भावी सहयोग की रूपरेखा तैयार करने में सहूलियत होगी.

राजधानी जयुपर में राज्य सराकर द्वारा प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह आयोजित कर रही है. देश-विदेश में बैठे राजस्थनी बडी संख्या में समारोह में शामिल होने पहुंच रहे है. अमेरिका में 41 साल से रह रहे डॉ.रवि मुरारका आज जी मीडिया कार्यालय पहुंचकर अपनी उपलब्धियों पर चर्चा की.

डॉ.मुरराका ने बताया कि सरकार द्वारा कार्यक्रम करवाकर हमको अपनी मिट्टी से जोडने का काम किया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से रेबिज पर बड़े पैमाने पर कुत्तों के टीकाकरण और जनजागरूकता अभियान चलाने पर चर्चा करेंगे.

