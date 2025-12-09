Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan: 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होगा प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह, तैयारियां जारी

Rajasthan News: जयपुर स्थित JECC में 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह आयोजित होने जा रहा है. इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज और 11 दिसंबर को  विभिन्न चैप्टर प्रेसीडेंट्स एवं उनके प्रतिनिधिमंडलों के साथ संवाद करेंगे.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Dec 09, 2025, 03:04 PM IST | Updated: Dec 09, 2025, 03:04 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के पशुपालक गाय-भैसों को खिलाए ये खास चीजें, बाल्टियां भर-भर देंगी दूध!
7 Photos
Do You Know

राजस्थान के पशुपालक गाय-भैसों को खिलाए ये खास चीजें, बाल्टियां भर-भर देंगी दूध!

Rajasthan Government Project: DMIC से राजस्थान में आएगा इंडस्ट्री का तूफान, GDP में उछाल के लिए 10,000 करोड़ का FDI, मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा प्रदेश
7 Photos
rajasthan government project

Rajasthan Government Project: DMIC से राजस्थान में आएगा इंडस्ट्री का तूफान, GDP में उछाल के लिए 10,000 करोड़ का FDI, मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा प्रदेश

अगर में घर में आ जाएं तेंदुआ... ऐसे बचा सकते हैं आपनी जान!
6 Photos
Rajasthan news

अगर में घर में आ जाएं तेंदुआ... ऐसे बचा सकते हैं आपनी जान!

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब 1 महीने की किरायेदारी भी करानी होगी रजिस्टर
10 Photos
Rajasthan news

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब 1 महीने की किरायेदारी भी करानी होगी रजिस्टर

Rajasthan: 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होगा प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह, तैयारियां जारी

Rajasthan News: प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह 10 दिसंबर को जयपुर स्थित JECC में आयोजित होने जा रहा है. इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज और 11 दिसंबर को देश और विदेश के विभिन्न चैप्टर प्रेसीडेंट्स एवं उनके प्रतिनिधिमंडलों के साथ संवाद करेंगे. इन बैठकों का उद्देश्य प्रदेश में निवेश के अवसरों, सहयोगात्मक विकास पहलों और सामाजिक योगदान प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा करना है.

9 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित बैठकें
देश विदेश में चैप्टरों के प्रतिनिधिमंडलो से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुलाकात करेंगे. कोयम्बटूर, बेंगलुरु, रांची, काठमांडू, मुंबई, अहमदाबाद, गुवाहाटी और रियाद चैप्टर प्रेसीडेंट्स और प्रतिनिधिमंडलों से संवाद करेंगे.

11 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित बैठकें
देश विदेश के चैप्टर प्रेसीडेंट के प्रतिनिधिमंडल सहभागिता करेंगे, जिनमें सूरत, लंदन, दुबई, सिंगापुर, कम्पाला, टोक्यो, दोहा, म्यूनिख, न्यूयॉर्क, भुवनेश्वर, नैरोबी, कोलकाता और दिल्ली प्रतिनिधिमंडलो के साथ संवाद करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रतिनिधिमंडल की संरचना
इन प्रतिनिधिमंडलों में शामिल होंगे:
चैप्टर प्रेसीडेंट
कार्यकारिणी सदस्य
उद्योगपति
व्यवसायी
निवेशक
विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवर

प्रतिनिधि दल अपने-अपने निवेश और सामाजिक विकास से जुड़े प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिनका उद्देश्य राजस्थान के आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य को और मजबूत करना है.

अधिक सार्थक, रचनात्मक और परिणाम-उन्मुख चर्चा करने हेतु सभी प्रतिनिधिमंडलों के लिए अलग-अलग समय स्लॉट निर्धारित किए गए हैं. इससे विस्तृत संवाद, प्रस्तावों की समीक्षा और भावी सहयोग की रूपरेखा तैयार करने में सहूलियत होगी.

राजधानी जयुपर में राज्य सराकर द्वारा प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह आयोजित कर रही है. देश-विदेश में बैठे राजस्थनी बडी संख्या में समारोह में शामिल होने पहुंच रहे है. अमेरिका में 41 साल से रह रहे डॉ.रवि मुरारका आज जी मीडिया कार्यालय पहुंचकर अपनी उपलब्धियों पर चर्चा की.

डॉ.मुरराका ने बताया कि सरकार द्वारा कार्यक्रम करवाकर हमको अपनी मिट्टी से जोडने का काम किया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से रेबिज पर बड़े पैमाने पर कुत्तों के टीकाकरण और जनजागरूकता अभियान चलाने पर चर्चा करेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news