मुख्य सचिव सुधांश पंत की बड़ी समीक्षा बैठक, प्रवासियों के स्वागत के लिए जयपुर तैयार

Jaipur News: मुख्य सचिव सुधांश पंत ने 10 दिसंबर 2025 को होने वाले 'प्रवासी राजस्थानी दिवस' के सफल आयोजन को लेकर शासन सचिवालय में गठित कार्य समितियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने इस आयोजन को यादगार और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों के बीच भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के स्पष्ट विभाजन पर जोर दिया.

जयपुर के सौंदर्यकरण पर फोकस

मुख्य सचिव ने प्रवासी राजस्थानियों का गर्मजोशी से स्वागत करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण आयोजन है.पंत ने अधिकारियों से कहा, "जब हम अपने प्रवासियों का घर आने पर स्वागत करें तो जयपुर शहर बहुत सुंदर और साफ़ सुथरा नज़र आए. उन्होंने निर्देश दिए कि आयोजन के दौरान प्रतिनिधियों के भ्रमण के लिए पर्यटन स्थलों पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं.

विरासत और आतिथ्य पर चर्चा

बैठक में आयोजन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य राजस्थान की समृद्ध विरासत और जीवंत भावना को प्रतिबिंबित करना है.आयोजन स्थल की व्यवस्था, प्रतिनिधियों का आतिथ्य सत्कार, भोजन की गुणवत्ता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर विस्तार से चर्चा की गई.बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य, शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन, गृह और पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने-अपने विभागों की तैयारियों की जानकारी दी. मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों के बीच सहयोग को महत्वपूर्ण बताते हुए इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया.

