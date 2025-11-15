10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, जल समेत कई मुद्दों पर सेक्टोरल सेशंस

Jaipur News : प्रवासी राजस्थानी दिवस पर प्रवासी राजस्थानियों को राज्य सरकार के साथ अपने अनुभव, दृष्टिकोण और सुझाव साझा करने का अवसर दिया जाएगा. जो 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में होगा.

अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में आयोजित सेक्टोरल सेशंस में प्रवासी राजस्थानी, उद्योग जगत के प्रतनिधि और उद्योग, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य और जल जैसे विभिन्न क्षेत्रों के नीति निर्माता NRR राउंडटेबल के साथ-साथ शामिल होंगे. प्रगतिशील नीतियों द्वारा समर्थित, राजस्थान का तेज़ी से बढ़ता औद्योगिक परिदृश्य निवेश और नवाचार के नए अवसर प्रदान करता है. उद्योग को समर्पित एक सत्र में NRR को राजस्थान की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा. राजस्थान के सबसे मजबूत आर्थिक स्तंभों में से एक पर्यटन, विरासत, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पर्यटन में नए आयाम खोलने पर केंद्रित होगा, जिसमें शेखावाटी और उसकी प्रतिष्ठित हवेलियों जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए पर सेशन

1. शिक्षा सेशन में डिजिटल पहुंच, कौशल प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रकाश डाला जाएगा और सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा, इसी प्रकार, स्वास्थ्य सेशन में बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए साझेदारी बनाने हेतु चिकित्सा अवसंरचना, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के विशेषज्ञ एक साथ आएंगे.

2. जल पर सेशन में, सतत जल प्रबंधन, पारंपरिक जल संरचना पुनरुद्धार और रामजल सेतु लिंक परियोजना जैसी परियोजनाओं पर चर्चा होगी, जो दीर्घकालिक जल सुरक्षा के प्रति राज्य को प्रदर्शित करेगी.

इन संवादों के अलावा, राज्य भर में उद्योग, परोपकार और सामुदायिक विकास के अवसरों से प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने के लिए एक विशेष NRR राउंडटेबल का भी आयोजन किया जाएगा, ये सेक्टोरल सेशंस केवल चर्चा के लिए ही नहीं, बल्कि साझेदारी के मंच के रूप में भी तैयार किए गए हैं, प्रवासी राजस्थानियों को राज्य सरकार के साथ अपने अनुभव, दृष्टिकोण और सुझाव साझा करने का अवसर दिया जाएंगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-