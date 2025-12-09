Pravasi Rajasthani Diwas : राजस्थान के वैश्विक प्रवासी 10 दिसंबर को जयपुर में, होंगे 1 लाख करोड़ के MoU

Pravasi Rajasthani Diwas : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में आयोजित बहुप्रतीक्षित ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025’, जो 10 दिसंबर को जयपुर के जेईसीसी सभागार में आयोजित है, के जरिए अपने वाइब्रेंट प्रवासी समुदाय के स्वागत करने के लिए राजस्थान तैयार है. इस प्रमुख समारोह का उद्देश्य देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बसे प्रवासी राजस्थानियों के साथ आपसी संबंधों को मजबूत करना और राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में पहुंचाने में उनके शानदार योगदान का उत्सव मनाना है.

समारोह के उद्घाटन सत्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का मुख्य उद्बोधन होगा, जिसमें वे प्रवासी राजस्थानी समुदाय के साथ आपसी संबंधों को बढ़ाने, राज्य के आर्थिक विकास, वैश्विक साझेदारी और गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए अपनी सरकार के विज़न के बारे में चर्चा करेंगे.

‘प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025’ के इस उद्घाटन सत्र को राजस्थान के माननीय राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, पंजाब के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया, माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी संबोधित करेंगे. इस आयोजन की शुरुआत राजस्थान की विकास यात्रा और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की झलक दिखाने वाली प्रदर्शनी ‘प्रगति पथ’ के उद्घाटन के साथ होगी। इसके बाद माननीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का स्वागत उद्बोधन होगा.

साथ ही, उद्घाटन सत्र में देश के कारोबार और उद्योग जगत की शीर्ष हस्तियां भी शामिल होंगी, जिनमें वेदांता ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल, पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल और टाटा पावर के सीईओ और एमडी प्रवीर सिन्हा शामिल हैं. ये सभी राजस्थान, यहां हुए बदलाव और राज्य में उद्योग और व्यापार की संभावनाएं और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे.

इसके अलावा, उद्घाटन सत्र में राजस्थान और प्रवासी राजस्थानी समुदाय के बीच हमेशा से रहे भावनात्मक जुड़ाव और साझा विरासत को एक विशेष फिल्म के जरिए प्रदर्शित किया जाएग. साथ ही, इस अवसर पर 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों (एमओयू) की ग्राउंडब्रेकिंग भी की जाएगी. इन्हें मिला कर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के बाद से धरातल पर शुरू हुई परियोजनाओं की कुल मूल्य 8 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी, जो राज्य में निवेश-आधारित विकास और नवाचारों के एक नए दौर के शुरुआत को दर्शाता है.

इसके अलावा, इस सत्र में एक कॉफी टेबल बुक “कमिटमेंट इन एक्शन” का भी अनावरण किया जाएगा, जिसमें ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024’ के तहत किए गए एमओयू (MoUs) के ग्राउंडब्रेकिंग को दर्शाया गया है, जो प्रगति, साझेदारी और सामूहिक उपलब्धियों का प्रमाण है.

इस अवसर पर देश-विदेश में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले प्रवासी राजस्थानी समुदाय के कुछ विशिष्ट हस्तियों को ‘प्रवासी राजस्थानी सम्मान’ से सम्मानित किया जाएगा. इसके बाद, उद्घाटन सत्र का समापन राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास के संबोधन से होगा.

इस समारोह में राजस्थान सरकार के मंत्री और अधिकारीगण, उद्योग और कारोबार जगत के दिग्गज, विभिन्न विषयो के विशेषज्ञ, निवेशक, सांस्कृतिक जगत की हस्तियां और प्रवासी राजस्थानी समुदाय के कई विशिष्ट व्यक्ति भी शामिल होंगे.

प्रवासी राजस्थानी दिवस का एक और खास आकर्षण प्रवासी राजस्थानियों (NRRs) के साथ ओपन हाउस सत्र है, जिसमें राजस्थान के विकास हेतु प्रवासी राजस्थानियों का सहयोग बढ़ाने और निवेश के अवसरों पर खुला और सार्थक संवाद होगा.

उद्घाटन सत्र और ओपन हाउस सत्र के अलावा, ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025’ में विषय आधारित सात सेक्टोरल सत्रों का भी आयोजन किया गया है, जिनमें रिन्यूएबल एनर्जी, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, जल संसाधन और माइनिंग शामिल हैं. इनमें केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री और अधिकारी, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ, नीति निर्माता और उद्यमी मुख्य चुनौतियों, तकनीकी विकास और नए अवसरों पर वर्चा करेंगे. इन सत्रों के जरिए नवाचार, सतत और समावेशी विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में राजस्थान की भूमिका पर चर्चा की जाएगी.

प्रवासी राजस्थानी दिवस का समापन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ होगा, जिसमें घूमर और कालबेलिया जैसे पारंपरिक राजस्थानी नृत्य होंगे, साथ ही जाने-माने कलाकारों का एक फ्यूज़न परफॉर्मेंस भी होगा, जो राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाएगा.