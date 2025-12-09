प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों में दुल्हन की तरह सजी पिंक सिटी, वहीं, गलियों में लगे कचरे के ढेर

Jaipur News: एक तरफ शहर में प्रवासी राजस्थानी दिवस के नाम पर शहर की चमक-धमक बढ़ाई जा रही है. एयरपोर्ट से लेकर आमेर तक नए रंग-रौगन, लाइटिंग, सजावट और फोटो-ऑप तैयारियां चल रही हैं. मानो पूरा शहर दुल्हन बना हो लेकिन दूसरी तरफ अंदरूनी इलाकों की तस्वीर बिल्कुल उलट है. गलियों में कचरे के ढेर सड़ रहे हैं, नालियां ओवरफ्लो हैं, सड़क किनारे पशुओं का कब्जा है और बदबू से लोग परेशान.

क्या शहर की चमक सिर्फ मेहमानों के आने तक सीमित है या फिर भीतर की वास्तविक तस्वीर भी कभी दुरुस्त होगी. इवेंट के लिए दिखावे की सजावट और आमजन के लिए रोजमर्रा की अव्यवस्था यही शहर के दो चेहरे हैं. प्रवासी राजस्थानी दिवस के बहाने शहर को चमकाने की कवायद तेज है. एयरपोर्ट से लेकर आमेर मार्ग तक शहर को नए रंग-रौगन, लाइटिंग, फूलों की सजावट और बड़ी-बड़ी कटआउट्स से पॉलिश किया जा रहा है.

नगर निगम तक सभी विभाग अलर्ट मोड में

ऐसा माहौल है मानो शहर मेहमानों के स्वागत में दुल्हन की तरह सजा दिया गया हो. जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम तक सभी विभाग अलर्ट मोड में हैं ताकि शहर की खूबसूरती इवेंट में आने वाले मेहमानों पर प्रभाव छोड़े. लेकिन सवाल यहीं से उठता है क्या ये सजावट शहर की वास्तविक तस्वीर बदल देती है? दर्शनीय मार्ग चमका दिए गए हैं, लेकिन जैसे ही शहर के भीतर की गलियों में कदम रखते हैं, तस्वीर पूरी तरह उलट हो जाता है. कई इलाकों में कचरों के ढेर सड़ रहे हैं, नालियां ओवरफ्लो हैं और सड़क किनारे छोड़े गए पशुओं के जमावड़े से राहगीर परेशान हैं. खुले में पड़े कचरे और सीवेज की बदबू शहर

प्रवासी राजस्थानी इवेंट में आने वाले वीआईपी मेहमानों को शहर की उजली तस्वीर दिखाने के लिए प्रशासन सड़कों के किनारे बड़े सफेद पर्दों की आड़ ले रहा है. इवेंट से पहले गमले लगाए जा रहे हैं, फुटपाथ पेंट किए जा रहे हैं और टूटे किनारों को अस्थायी तरीके से ठीक किया जा रहा है लेकिन इन प्रयासों से शहर की स्थायी समस्या दूर नहीं होती न तो सफाई व्यवस्था सुधरती है. न ही अव्यवस्थित डेयरियों, खुले कचरा डंपिंग पॉइंट और निर्माणाधीन परियोजनाओं का समाधान निकलता है. असल सवाल यही है शहर सौंदर्य सिर्फ दो दिन की सजावट से बनाया जाएगा या फिर सिस्टम स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाएगा?

बहररहाल, शहर फिलहाल मेहमानों की खातिर सज गया है…रोशनी, रंगाई और चेहरे पर मेकअप लगा हुआ है…लेकिन सवाल ये है जब रौनक उतर जाएगी, मेहमान लौट जाएंगे, तब क्या यही रोशनी उन गलियों तक पहुंचेगी जहां आज भी बदबू, कचरा और अव्यवस्था पसरी हुई है? आज पर्दा लगा है, लेकिन सच को ढकने से सच बदलता नहीं असल बदलाव तभी होगा, जब चमक बाहर नहीं, अंदर तक दिखाई दे.

