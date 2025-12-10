Zee Rajasthan
प्रवासी राजस्थानी दिवस पर 1 लाख करोड़ के निवेश का हुआ MOU, केंद्रीय मंत्री खट्टर बोले- ऊर्जा का सुपर हाइवे यहीं से होकर निकलेगा

Pravasi Rajasthani Diwas 2025: राजस्थान में आज पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस पर निवेश का बड़ा रिकॉर्ड बना है. जयपुर के जेईसीसी (Jaipur Exhibition and Convention Centre) में आयोजित भव्य कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के MOU हुए हैं. इस दौरान वेदांता ग्रुप ने राजस्थान में एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा कर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति देने का संदेश दिया.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया. CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम प्रवासी राजस्थानियों से निवेदन करते हैं कि आप राजस्थान में भी काम करें.

बीते 2 साल में राजस्थान पूरी तरह बदल गया है. इसके साथ ही CM भजनलाल ने 14 नए राजस्थान चैप्टर की भी घोषणा की, जिससे दुनियाभर में बसे राजस्थानियों को राजस्थान से जोड़ने में मदद मिलेगी.

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे. मंत्री पीयूष गोयल ने प्रवासी राजस्थानियों से आग्रह किया कि वे राजस्थान का ब्रांड एंबेसडर बनें. अपने क्षेत्रों में राजस्थान की पहचान मजबूत करें और राजस्थान में अधिक से अधिक इंवेस्टमेंट लेकर आएं.

उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे. राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि हमारी सरकार ने 37 इंडस्ट्रियल एरिया, 2000 इंडस्ट्रियल प्लॉट बनाए. कई तरीके की पॉलिसी बनाई, जिससे आपको बिजनेस करने में आसानी हो सके.

राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे. राज्यपाल ने कहा कि हम जितनी पैरवी राजस्थानी प्रवासियों के बीच नहीं कर सके उससे ज्यादा पैरवी तो अकेले अनिल अग्रवाल ने कर दी. उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानी देश-विदेश में राजस्थान का नाम रोशन किया है. मैं तो फिलहाल टेंपरेरी प्रवासी हूं.

कार्यक्रम में कुछ बड़े उद्योगपति शामिल हुए, जिनका राजस्थान से गहरा संबंध है. अनिल अग्रवाल (वेदांता ग्रुप), दीपाली गोयनका (वेलस्पन ग्रुप) और अन्य कई ग्लोबल बिजनेस लीडर्स कार्यक्रम में शामिल हुए.

राजस्थान सरकार ने इन प्रमुख उद्यमियों को आमंत्रित कर संदेश दिया कि राजस्थान अब औद्योगिक निवेश के लिए प्राइम लोकेशन बन रहा है. कार्यक्रम में अनिल अग्रवाल ने कहा कि इस पार्क में 2 करोड़ से लेकर 100 करोड़ की इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती है.

कार्यक्रम को संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह आयोजन राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा. शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के कई संस्थानों ने देशभर में पहचान बनाई है. स्कूलिंग में अजमेर तो कोचिंग में कोटा ने बड़ा मुकाम बनाया है. राजस्थान में कृषि क्षेत्र में जोबनेर की अलग पहचान रही है. 21वीं सदी में मशीन लर्निंग, डेटा का नया दौर शुरू हुआ. राजस्थान में शिक्षा का सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार सरकारी स्तर से संभव है.

केन्द्रीय विद्युत मंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि ऊर्जा का सुपर हाइवे राजस्थान से होकर निकलेगा. केन्द्रीय विद्युत मंत्री मनोहरलाल खट्टर बोले कि भारत पावर एक्सपोर्टर बनने की दिशा में है. समुद्र के अंदर से दुबई-यूएई तक केबल डाली जाएगी. 40 हजार करोड़ से 1600 किलोमीटर लम्बी केबल डालेंगे. परियोजना के माध्यम से भारत, दुबई और यूएई तक बिजली पहुंचाएगा.

