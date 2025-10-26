कोलकाता में 28 अक्टूबर को प्रवासी राजस्थानी मीट, CM भजनलाल के नेतृत्व में संवाद कार्यक्रम

Rajasthan News: कोलकाता के प्रवासी राजस्थानी समुदाय से संवाद स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल 28 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जाएगा. प्रवासी राजस्थानियों को 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित प्रथम ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस’ के लिए आमंत्रित भी किया जाएगा. हैदराबाद और सूरत में प्रवासी राजस्थानी मीट के बाद यह तीसरा कार्यक्रम है, जो कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल प्रवासी राजस्थानियों, औद्योगिक समूहों, व्यवसायियों और उद्यमियों को राज्य के विकास में योगदान के लिए आमंत्रित करेगा. यह कार्यक्रम राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने, सहभागिता को सुदृढ़ बनाने, राजस्थान और उसके वैश्विक प्रवासी समुदाय के बीच संबंधों को और मजबूत करने और राज्य की विकास यात्रा में निरंतर भागीदारी करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है.

प्रतिनिधिमंडल इस दौरान टेक्सटाइल एवं होजरी, केमिकल और खनिज जैसे विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में कार्यरत व्यावसायिक और औद्योगिक समूहों के प्रमुखों के साथ वन-टू-वन बैठकें भी करेगा. इससे पहले हैदराबाद और सूरत में आयोजित प्रवासी राजस्थानी मीट्स के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को राज्य में नए अवसरों की संभावनाएं तलाशने के लिए प्रेरित किया था. इन कार्यक्रमों में उन्होंने प्रवासी राजस्थानी समुदाय के योगदान की सराहना करने के साथ ही राज्य के समावेशी एवं सतत विकास के लिए उन्हें पूरा सहयोग देने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की थी.

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ यूडीएच मंत्री झबर सिंह खर्रा, ग्रामीण विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता, राजस्थान फाउंडेशन की आयुक्त डॉ मनीषा अरोड़ा, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के आयुक्त सुरेश कुमार ओला और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे.

कोलकाता में आयोजित ‘प्रवासी राजस्थानी मीट’ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) के सहयोग से आयोजित की जा रही है, जो ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025’ का इवेंट इंडस्ट्री पार्टनर हैं. सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत किया जाता है.