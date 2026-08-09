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राजस्थान की ओर दुनिया की नजर, बेंगलुरू में प्रवासी राजस्थानियों का संगम; निवेश और रोजगार पर फोकस

Pravasi Rajasthani Sangam: बेंगलुरू में आयोजित प्रवासी राजस्थानी संगम में राजस्थान की संस्कृति के साथ निवेश और विकास का विजन भी सामने आया. तीन चरणों में होने वाले इस पूरे दिन के आयोजन में बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी शामिल हो रहे हैं. निवेश, उद्योग, रोजगार और विकास को लेकर कई अहम प्रस्तावों और करारों पर चर्चा होगी. वहीं, प्रवासी समुदाय की भागीदारी को राजस्थान की विकास यात्रा से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 09, 2026, 02:00 PM IST | Updated:Aug 09, 2026, 02:00 PM IST
राजस्थान की ओर दुनिया की नजर, बेंगलुरू में प्रवासी राजस्थानियों का संगम; निवेश और रोजगार पर फोकस
Image Credit: Pravasi Rajasthani Sangam

Rajasthan Investment: राजस्थान से हजारों किलोमीटर दूर बेंगलुरू में रविवार को राजस्थानी रंग के साथ प्रदेश के विकास की तस्वीर भी नजर आ रही है. प्रवासी राजस्थानी संगम में बड़ी संख्या में बेंगलुरू और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी राजस्थानी पहुंच रहे हैं. पूरे दिन चलने वाले इस आयोजन को तीन चरणों में आयोजित किया जा रहा है. कार्यक्रम में राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और प्रवासी समाज के जुड़ाव के साथ-साथ निवेश, उद्योग, रोजगार और विकास पर भी खास फोकस है. आयोजन को लेकर बेंगलुरू में बसे राजस्थानियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है. अलग-अलग क्षेत्रों से लोग लगातार कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं. सरकार की कोशिश है कि प्रवासी राजस्थानियों को सिर्फ अपनी जड़ों से जोड़ने तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें राजस्थान की आर्थिक और औद्योगिक विकास यात्रा में भी भागीदार बनाया जाए.


तीन चरणों में होगा पूरा आयोजन
प्रवासी राजस्थानी संगम का कार्यक्रम तीन चरणों में आयोजित किया जा रहा है. पूरे दिन चलने वाले इस आयोजन में सामाजिक जुड़ाव, सांस्कृतिक कार्यक्रम और निवेश से जुड़े अलग-अलग सत्र होंगे. राजस्थान से जुड़े लोगों के लिए यह आयोजन अपनी मातृभूमि से जुड़ने का बड़ा अवसर है. वहीं सरकार के लिए यह मंच प्रदेश की निवेश संभावनाओं को देश-दुनिया के उद्योग जगत के सामने रखने का मौका भी है. बेंगलुरू में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों की बड़ी भागीदारी इस कार्यक्रम को खास बना रही है. कार्यक्रम स्थल पर लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है.

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सतीश पूनिया का होगा अभिनंदन
कार्यक्रम के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया का प्रवासी समुदाय की ओर से नागरिक अभिनंदन भी किया जाएगा. इसके लिए प्रवासी समाज की ओर से विशेष तैयारी की गई है. राजस्थान से जुड़े सामाजिक और राजनीतिक लोगों की मौजूदगी के बीच यह कार्यक्रम प्रवासी समुदाय के बीच संवाद का भी बड़ा मंच बन रहा है.


राजस्थान में निवेश करना हुआ आसान
आयोजन में राजस्थान में निवेश को लेकर सरकार की नीतियों और प्रयासों को प्रमुखता से सामने रखा जा रहा है. सरकार का कहना है कि प्रदेश में निवेश की प्रक्रिया को पहले की तुलना में आसान बनाने पर जोर दिया गया है. निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल करने और उद्योगों को बेहतर माहौल देने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का असर आने वाले समय में दिखाई देने की उम्मीद है. कार्यक्रम में निवेश के कई प्रस्तावों और संभावित करारों पर चर्चा होगी. इससे राजस्थान में नए उद्योग आने और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है.


दुनिया की नजर राजस्थान पर
कार्यक्रम से जुड़े संदेश में राजस्थान को निवेश के नए केंद्र के तौर पर आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. देश-दुनिया के उद्योग जगत की नजर प्रदेश की संभावनाओं पर है. राजस्थान के पास जमीन, प्राकृतिक संसाधन, पर्यटन, ऊर्जा और औद्योगिक विकास की कई संभावनाएं हैं. ऐसे में सरकार प्रवासी राजस्थानियों के नेटवर्क के जरिए इन अवसरों को निवेश में बदलने की कोशिश कर रही है. प्रवासी समाज को इस पूरी प्रक्रिया में अहम कड़ी माना जा रहा है, क्योंकि देश के अलग-अलग हिस्सों में सफल कारोबार कर रहे राजस्थानियों के पास अनुभव, पूंजी और कारोबारी नेटवर्क मौजूद है.

बालोतरा के आसपास 100 किलोमीटर तक विकास का फोकस
क्षेत्रीय विकास को लेकर भी बड़े विजन की बात सामने आई है. बालोतरा के आसपास करीब 100 किलोमीटर के दायरे तक विकास का विस्तार करने की दिशा में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. अगर नए निवेश और उद्योग जमीन पर उतरते हैं तो इसका असर सिर्फ संबंधित औद्योगिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा. आसपास के शहरों और गांवों में भी रोजगार, कारोबार, परिवहन और दूसरी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.


निवेश के साथ रोजगार पर भी नजर
राजस्थान में निवेश आने का सीधा असर रोजगार के अवसरों पर पड़ सकता है. सरकार का फोकस निवेश प्रस्तावों को सिर्फ कागज तक सीमित रखने के बजाय उन्हें जमीन पर उतारने पर है. नए उद्योग लगेंगे तो स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होगा. इसके साथ ही छोटे कारोबार, परिवहन, सर्विस सेक्टर और सप्लाई चेन से जुड़े लोगों को भी फायदा मिल सकता है. यही वजह है कि प्रवासी राजस्थानी संगम को केवल एक सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजन के तौर पर नहीं देखा जा रहा है. इसके जरिए राजस्थान के आर्थिक भविष्य को लेकर भी बड़ी तस्वीर सामने रखने की कोशिश हो रही है.


संस्कृति से निवेश तक दिखा राजस्थान
प्रवासी राजस्थानी संगम में एक तरफ राजस्थान की लोक संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ निवेश और उद्योग को लेकर चर्चाएं हो रही हैं. यही इस आयोजन की सबसे खास बात है. बेंगलुरू में बसे राजस्थानियों की भारी भागीदारी यह दिखाती है कि प्रवासी समाज अपनी जड़ों से कितना जुड़ा हुआ है. अब इस जुड़ाव को राजस्थान के विकास से जोड़ने की कोशिश की जा रही है. संस्कृति, प्रवासी समाज और निवेश—इन तीनों को एक मंच पर लाकर राजस्थान के लिए नई संभावनाएं तलाशने की कोशिश हो रही है. आने वाले वर्षों में इन निवेश प्रस्तावों और करारों का जमीन पर कितना असर दिखाई देता है, इस पर सभी की नजर रहेगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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