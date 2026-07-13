/राजस्थान फाउंडेशन का बड़ा आयोजन, बेंगलुरु में 'प्रवासी राजस्थानी संगम' लॉन्च, 9 अगस्त को होगा ऐतिहासिक सम्मेलन

Pravasi Rajasthani Sangam: राजस्थान फाउंडेशन बैंगलोर चैप्टर द्वारा रविवार को द चांसरी पवेलियन, रेजिडेंसी रोड, बेंगलुरु में "प्रवासी राजस्थानी संगम- व्यापार से विकास तक” के लॉन्चिंग समारोह एवं कर्टेन रेज़र का भव्य आयोजन किया गया. कार्यक्रम में कर्नाटक के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक एवं औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों, उद्योगपतियों, उद्यमियों, समाजसेवियों तथा प्रायोजकों ने बड़ी संख्या में सहभागिता कर आगामी 9 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाले ऐतिहासिक सम्मेलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया.

कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ. दीप प्रज्ज्वलन राजस्थान फाउंडेशन, बैंगलोर चैप्टर के अध्यक्ष सचिन पांडिया, संरक्षक सुनील बजाज, सुरेन्द्र गोयल, विजय सराफ, संदीप जालान, नितेश तिबरेवाल, राज अग्रवाल, सुरेश पारीक, जैसिका शर्मा एवं हार्दिक सुराणा द्वारा किया गया.

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नितेश तिबरेवाल ने किया कार्यक्रम मंच संचालन

कार्यक्रम का प्रभावशाली मंच संचालन नितेश तिबरेवाल ने किया. अपने स्वागत उद्बोधन में राजस्थान फाउंडेशन बैंगलोर चैप्टर के अध्यक्ष सचिन पांडिया ने कहा कि “प्रवासी राजस्थानी संगम-व्यापार से विकास तक” केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि कर्नाटक में निवासरत प्रवासी राजस्थानियों की एकता, व्यापारिक सहयोग, सामाजिक समन्वय और राजस्थान के विकास के लिए एक सशक्त जनआंदोलन का प्रारंभ है. उन्होंने कहा कि यह मंच प्रवासी राजस्थानियों की आवाज बनकर राजस्थान सरकार एवं समाज के बीच मजबूत सेतु का कार्य करेगा.

इसके पश्चात राजस्थान के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति एवं वर्तमान विकास यात्रा पर आधारित विशेष ऑडियो-विजुअल प्रस्तुति प्रदर्शित की गई, जिसे उपस्थित अतिथियों ने सराहा. कार्यक्रम के विभिन्न सत्रों में आगामी 9 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाले “प्रवासी राजस्थानी संगम-व्यापार से विकास तक” की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई.

यह सम्मेलन व्यापार, उद्योग, निवेश, स्टार्टअप को एक साझा मंच प्रदान करेगा

कार्यक्रम संयोजक विजय सराफ ने आयोजन की संपूर्ण अवधारणा एवं उद्देश्य प्रस्तुत करते हुए बताया कि यह सम्मेलन व्यापार, उद्योग, निवेश, स्टार्टअप, पर्यटन, शिक्षा, सामाजिक संस्थाओं एवं युवा शक्ति को एक साझा मंच प्रदान करेगा, जिससे राजस्थान और कर्नाटक के बीच आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग को नई दिशा मिलेगी.

संदीप जालान ने बिजनेस मीट एवं “व्यापार से विकास तक” अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सम्मेलन में देशभर के प्रमुख उद्योगपति, निवेशक एवं उद्यमी भाग लेंगे. सुरेश पारीक ने डॉ. सतीश पूनिया के नागरिक अभिनंदन समारोह की जानकारी देते हुए समाज से अधिकाधिक सहभागिता का आह्वान किया. विजय सराफ ने ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज के लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट की जानकारी साझा करते हुए इसे आयोजन का प्रमुख सांस्कृतिक आकर्षण बताया.

इस अवसर पर Oye Desi – It’s My Choice, Pride Group, A One Steel, Valmark, Bikanerwala, Sati Exports and Michell Bearings सहित विभिन्न सहयोगी संस्थानों एवं प्रायोजकों का सम्मान किया गया. सभी प्रायोजकों ने इस सामाजिक एवं विकासोन्मुखी अभियान को अपना पूर्ण सहयोग देने का विश्वास व्यक्त किया.

कार्यक्रम के दौरान आयोजित सुझाव एवं प्रश्नोत्तर सत्र का सफल संचालन हार्दिक सुराणा एवं राज अग्रवाल ने किया. उपस्थित समाज प्रतिनिधियों ने अनेक रचनात्मक सुझाव दिए और इस अभियान को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का संकल्प लिया. इस सफल आयोजन में कार्यक्रम संयोजक सुरेश पारीक, हार्दिक सुराणा एवं श्रीमती अंजना शर्मा का विशेष योगदान रहा. तीनों संयोजकों ने कार्यक्रम की संपूर्ण योजना, अतिथि समन्वय, सामाजिक संस्थाओं से संवाद, प्रायोजकों के समन्वय तथा व्यवस्थाओं के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए राजस्थान फाउंडेशन बैंगलोर चैप्टर ने उनका विशेष आभार व्यक्त किया.

राष्ट्रगान के साथ हुआ कार्यक्रम का समापन

अंत में नितेश तिबरेवाल ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए सभी अतिथियों, सामाजिक संस्थाओं, प्रायोजकों, मीडिया प्रतिनिधियों, आयोजन समिति एवं स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त किया और सभी से 9 अगस्त को होने वाले “प्रवासी राजस्थानी संगम-व्यापार से विकास तक” में अधिकाधिक सहभागिता का आह्वान किया. राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ. इसके पश्चात सभी अतिथियों ने रात्रिभोज एवं नेटवर्किंग सत्र में भाग लिया और एक स्वर में इस ऐतिहासिक पहल को सफल बनाने का संकल्प व्यक्त किया.

