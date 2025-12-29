अरावली बचाने की जयपुर में अनोखी पहल, पूजा-अर्चना और आरती कर जताया विरोध

Aravalli Mountain: राजस्थान में एक तरफ अरावली पर सियासी संग्राम छिड़ा है. वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण प्रेमियों में गुस्सा देखा जा रहा है. अरावली को बचाने के लिए अलग-अलग तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन जयपुर में सेव अरावली के लिए अलग तरह की तस्वीर सामने आई. जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पूजा-अर्चना की गई.

पंडित जी के साथ मंत्रोच्चार की तस्वीर किसी मंदिर या किसी धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि ये अरावली की तस्वीर है. जयपुर से आई इन तस्वीरों में अरावली पर्वतमाला की पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं. इसके साथ-साथ पर्यावरण प्रेमी अरावली की पहाड़ियों पर खनन माफियाओं का मुखोटा पहनाकर विरोध भी दर्ज करवा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पर्यावरण प्रेमियों ने अरावली की पहाड़ी को माला पहनाकर पूरे मंत्रोच्चार के साथ आरती उतारी. पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि अरावली सभ्यता ही नहीं, बल्कि हमारी जीवनदायिनी है. पर्यावरण प्रेमी सूरज सोनी का कहना है कि अरावली को बचाने के लिए वृक्षा रोपण कर रहे हैं. धरती माता के अद्भुत श्रृंगार को बचाने के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं.

गांव गांव बना रहे ईको क्लब

जयपुर के पर्यावरण प्रेमी अरावली पर हाथों में तथ्तियां लेकर कूकस, अचरोल, झालाना, कालवाडा, जोबनेर, नींदड़ की पहाडियों तक पहुंचकर अरावली संरक्षण के लिए अभियान चला रहे हैं. ये पर्यावरण प्रेमी गांव-गांव में ईको क्लब बना रहे हैं. जिसमें पर्यावरण, पेड़ नदियों के संरक्षण के लिए प्रेरित कर रहे हैं. ये पर्यावरण प्रेमी 40 हजार ईको क्लब बनाएंगे, ताकि अरावली की पहाड़ी को बचाया जा सके. सालभर इस तरह का अभियान चलाएंगे.

राजस्थान में अरावली का 90% हिस्सा

राजस्थान में पहाडों से लेकर सड़क तक, सडकों से लेकर सोशल मीडिया तक अरावली पर संग्राम छिड़ा है, क्योंकि राजस्थान में अरावली का हिस्सा 90 प्रतिशत है. ऐसे में अरावली को लेकर राजस्थान में सियासी रंग भी कुछ ज्यादा ही चढ़ा है, लेकिन इन सबके बीच अरावली को बचाने के लिए पर्यावरण प्रेमी ने मुहिम छेड़ दी है.