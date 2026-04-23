/जयपुर में अवैध हथियार Supply करता था जयपुर में महिला से गंदी हरकत करने वाला राहुल, बड़े नेटवर्क का खुलासा

Jaipur Crime News: जयपुर के जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र में गर्भवती महिला से अभद्रता के मामले में गिरफ्तार आरोपी राहुल उर्फ राज की जांच में पुलिस को बड़ा खुलासा हुआ है. आरोपी शहर में अवैध हथियारों का प्रमुख सप्लायर निकला है. पुलिस ने उसके कब्जे से दो पिस्टल बरामद की हैं, जबकि एक देशी कट्टा भी उसके नेटवर्क से जुड़ा पाया गया है.

हथियार बरामदगी और नए मामले

पुलिस की जांच में सामने आया कि राहुल ने जयपुर के विभिन्न इलाकों में दर्जनभर से अधिक अवैध हथियार सप्लाई किए हैं. जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने उसके पास से दो पिस्टल बरामद कर प्रताप नगर थाने में अलग मामला दर्ज किया है. इसी तरह सांगानेर थाना क्षेत्र में एक देशी कट्टा मिलने पर भी अलग मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस अब उन सभी लोगों की तलाश में जुट गई है जिन्होंने राहुल से हथियार खरीदे थे. जांच टीम ने अधिकांश संदिग्धों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.

आरोपी का आपराधिक इतिहास

राहुल उर्फ राज एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर है. उसके खिलाफ राजस्थान से बाहर 30 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि जयपुर में ही उसके खिलाफ 5 मामले पहले से दर्ज हैं. पुलिस के अनुसार, वह लंबे समय से अवैध हथियारों की सप्लाई करके आपराधिक गिरोहों को मजबूत कर रहा था.

क्या था पूरा मामला?

यह पूरा मामला 25 मार्च 2026 को सामने आया था, जब जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र में एक गर्भवती महिला से अभद्रता की घटना हुई. पीड़िता ने 26 मार्च को थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन प्रारंभ में केस दर्ज न होने पर विवाद खड़ा हो गया. इस लापरवाही पर पुलिस विभाग ने सख्त कार्रवाई की. एक एएसआई और हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया, जबकि थाना प्रभारी (एसएचओ) को चार्जशीट दे दी गई. बाद में आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया. वर्तमान में जवाहर सर्किल थाना पुलिस आरोपी राहुल के पूरे हथियार नेटवर्क और उसके आपराधिक संबंधों की गहन जांच कर रही है. बुधवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. पुलिस अधिकारी मान रहे हैं कि इस गिरफ्तारी से जयपुर के आपराधिक माहौल पर बड़ा असर पड़ेगा. अवैध हथियारों की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

यह घटना जयपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाती है. गर्भवती महिला की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई न होने और बाद में लापरवाही सामने आने पर दो अधिकारियों का निलंबन और एसएचओ को चार्जशीट देना पुलिस विभाग की संवेदनशीलता को दर्शाता है. पुलिस अब न केवल गर्भवती महिला से अभद्रता के मामले बल्कि अवैध हथियारों के पूरे नेटवर्क को पूरी तरह से उजागर करने पर जोर दे रही है. इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है.