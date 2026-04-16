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क्लीन शेव कर मुरैना कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा गर्भवती महिला से छेड़छाड़ का आरोपी, जयपुर केस से बचने के लिए फिर चली शातिर चाल

Jaipur Crime News:जयपुर के जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र में गर्भवती महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाला मुख्य आरोपी राहुल गुर्जर पुलिस की पकड़ से बचने के लिए मध्यप्रदेश के मुरैना कोर्ट में सरेंडर कर दिया है.

Edited byAnsh RajReported byAshutosh Sharma
Published: Apr 16, 2026, 09:28 AM|Updated: Apr 16, 2026, 09:28 AM
क्लीन शेव कर मुरैना कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा गर्भवती महिला से छेड़छाड़ का आरोपी, जयपुर केस से बचने के लिए फिर चली शातिर चाल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur Crime News: जयपुर के जवाहर सर्किल थाना इलाके में गर्भवती महिला के साथ सरेराह छेड़छाड़ करने वाले आरोपी राहुल गुर्जर ने मध्यप्रदेश के मुरैना कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. ये सरेंडर उसने जयपुर केस में नहीं, बल्कि साल 2018 के पुराने डकैती मामले में आत्मसमर्पण किया, ताकि पुलिस से बच सके.आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना हुलिया भी बदल लिया.


आरोपी की चालाकी, बदला हुलिया
25 मार्च को जवाहर सर्किल इलाके में गर्भवती महिला के साथ सरेराह अभद्रता करने वाला आरोपी राहुल गुर्जर सीसीटीवी में दाढ़ी-मूंछ वाला नजर आ रहा था. लेकिन कोर्ट में सरेंडर करने से पहले उसने अपना पूरा हुलिया बदल लिया और क्लीन शेव होकर पहुंचा. वह सुबह करीब 11 बजे वकील के साथ चुपचाप मुरैना कोर्ट पहुंचा और 2018 के पुराने डकैती मामले में सरेंडर की अर्जी दे दी. माना जा रहा है कि आरोपी ने जानबूझकर जयपुर मामले में सरेंडर नहीं किया, बल्कि पुराने मामले में सरेंडर कर जयपुर पुलिस से बचने की कोशिश की.

पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस की लापरवाही
पीड़ित महिला ने घटना के तुरंत बाद जवाहर सर्किल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन थानाधिकारी से लेकर जांच अधिकारी तक ने शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. इस गंभीर लापरवाही को लेकर पुलिस विभाग ने संबंधित थाने के एएसआई और हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है. हालांकि थानाध्यक्ष (SHO) पर अभी कोई बड़ा विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है.


आरोपी का आपराधिक इतिहास
राहुल गुर्जर ग्वालियर का कुख्यात हिस्ट्रीशीटर है. उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, मारपीट समेत कुल 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह पहले से मुरैना के एक मामले में फरार चल रहा था.पुलिस ने आरोपी को पनाह देने वाले उसके साथी को भी हिरासत में ले लिया है, जो जयपुर में एक स्पा सेंटर चलाता था.


जयपुर पुलिस की एक टीम जल्द ही आरोपी राहुल गुर्जर को ट्रांजिट रिमांड पर मुरैना से जयपुर लाएगी. पुलिस आरोपी से छेड़छाड़ मामले में विस्तृत पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी.पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को किसी भी सूरत में छूट नहीं दी जाएगी और पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे.

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