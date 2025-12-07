जयपुर के मालवीय नगर में टेढ़ी हुई बिल्डिंग पर JDA का बड़ा एक्शन, गिराई जाएगी पांच मंजिला इमारत

Zee Rajasthan
Jaipur News: जयपुर के मालवीय नगर में टेढ़ी हुई बिल्डिंग पर JDA का बड़ा एक्शन होने जा रहा है. JDA बिल्डिंग को पूरी तरह जमीदोज कर रहा है. खतरे की आशंका को भांपते हुए जेडीए ने फैसला लिया है. पांच मंजिला बिल्डिंग कल अचानक टेढ़ी हो गई थी. बिल्डिंग के बाकी हिस्से में भी कई जगहों पर दरारें आ गई थी.
 

Published: Dec 07, 2025, 11:29 AM IST | Updated: Dec 07, 2025, 11:29 AM IST

जयपुर के मालवीय नगर में टेढ़ी हुई बिल्डिंग पर JDA का बड़ा एक्शन, गिराई जाएगी पांच मंजिला इमारत

Jaipur News: राजधानी के मालवीय नगर क्षेत्र में शनिवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब अमित भारद्वाज पेट्रोल पंप के सामने बन रही पांच मंजिला निर्माणाधीन प्राइवेट इमारत में अचानक बड़ी दरारें दिखाई दीं. इमारत में आई ये संरचनागत खामियां इतनी गंभीर थीं कि सुरक्षा कारणों से जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने तत्काल इस भवन को ध्वस्त करने का निर्णय ले लिया.

रविवार सुबह होते ही JDA की टीम मौके पर पहुंच गई और इमारत को गिराने की तैयारी शुरू कर दी. मौके पर JCB मशीनें, ट्रैक्टर और बड़ी संख्या में मजदूर तैनात किए गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि किसी भी संभावित दुर्घटना से बचने के लिए इमारत को नियंत्रित तरीके से ध्वस्त किया जाएगा.

शनिवार शाम जैसे ही निर्माणाधीन बिल्डिंग में दरारें पड़ने की सूचना आसपास के लोगों तक पहुंची, पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और तुरंत प्रशासन को इसकी जानकारी दी.

सूचना मिलते ही नगर निगम, JDA और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं और इमारत व आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया. प्रारंभिक जांच में पाया गया कि इमारत की संरचना कमजोर हो चुकी है और इसके खड़े रहने में जोखिम बढ़ गया है.

बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग का निर्माण तीन पार्टनरों द्वारा करवाया जा रहा था. इनमें से एक पार्टनर का नाम हरीश उर्फ हैप्पी गुरनानी बताया गया है. इमारत का निर्माण विशेष रूप से PG आवास के रूप में किए जाने की तैयारी थी. कई फ्लोर का काम पूरा हो चुका था, लेकिन अचानक आई दरारों ने पूरी बिल्डिंग की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए.

प्रशासन ने आसपास के क्षेत्र को बैरिकेडिंग कर सुरक्षित कर दिया है. अधिकारियों का कहना है कि इमारत को गिराने की प्रक्रिया के दौरान ट्रैफिक मूवमेंट और आसपास की इमारतों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

