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राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण और जल बचाने पर जोर, टेक्सटाइल उद्योग में नई तकनीक पर मंथन

Rajasthan Textile Industry: राजस्थान के टेक्सटाइल उद्योग को पर्यावरण अनुकूल और सस्टेनेबल बनाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की. इसमें सर्कुलर इकोनॉमी, ट्रीटेड वाटर के पुन: उपयोग, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) और जीरो ग्राउंड वाटर विथड्रॉल पर जोर दिया गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashish chauhan
Published:Aug 19, 2026, 06:12 PM IST | Updated:Aug 19, 2026, 06:12 PM IST
राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण और जल बचाने पर जोर, टेक्सटाइल उद्योग में नई तकनीक पर मंथन
Image Credit: Rajasthan Textile Industry

Rajasthan Textile Industry: राजस्थान के टेक्सटाइल उद्योग को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से आज “टेक्सटाइल सेक्टर में सर्कुलैरिटी-सस्टेनेबिलिटी के लिए बेहतरीन तरीके और सर्कुलर इकोनॉमी के लिए नई टेक्नोलॉजी” विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला हुई.

इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव कपिल चन्द्रवाल ने कहा कि राजस्थान का टेक्सटाइल उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है. अब समय आ गया है कि औद्योगिक विकास को सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों से जोड़ा जाए, ताकि अपशिष्ट को भी एक संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सके और जल, ऊर्जा, कच्चे माल का अधिकतम कुशलता से पुनः उपयोग हो.

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उन्होंने कहा कि आज के समय में टेक्सटाइल उद्योगों में उपचारित जल का पुनः उपयोग समय की मांग है. सभी उद्योगों से आह्वान किया गया है कि वे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के साथ-साथ जीरो ग्राउंड वाटर विथड्रॉल की दिशा में भी काम करें और उपचारित सीवेज को अपनी प्रक्रिया में उपयोग कर भूजल दोहन को शून्य करने का प्रयास करें.

आधुनिक तकनीकों पर विशेषज्ञ ने दी जानकारी

कार्यशाला में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), मुंबई के विषय विशेषज्ञों के साथ गुजरात के टेक्सटाइल विशेषज्ञ, शिक्षाविद और उद्योग प्रतिनिधि तकनीकी सत्रों में भाग लेंगे. इस दौरान रेडिएशन आधारित एफ्लुएंट डी-कलराइजेशन, अपशिष्ट जल उपचार की आधुनिक पद्धतियां, टेक्सटाइल केमिकल प्रबंधन, ZLD तकनीक और SCADA आधारित एफ्लुएंट मॉनिटरिंग जैसे विषयों पर प्रस्तुतियां दी. साथ ही राजस्थान के टेक्सटाइल क्लस्टर के सतत विकास को लेकर भी विशेषज्ञों की ओर से तकनीकी जानकारी और सुझाव साझा किए.

कई विभागों और संस्थानों की भागीदारी

कार्यशाला में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ RIICO, पर्यावरण विभाग, जयपुर एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगरीय निकाय, उद्योग संघ, शोध संस्थान और अकादमिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए. कार्यक्रम से प्राप्त सुझाव राजस्थान में सतत औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उपयोगी मार्गदर्शन दिए.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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