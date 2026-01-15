RAC बटालियनों में बैंड पदों को वैधानिक मंजूरी की तैयारी, सरकार के फैसले पर टिकी निगाहें

Rajasthan News: 'थोड़ा है, थोड़े की है जरूरत' की तर्ज पर RAC की तीन बटालियनों में बैंड के पदों की जरूरत है. खास बात यह है कि इन बटालियनों में दशकों से बैंडवादक के पद हैं, लेकिन अब जाकर सरकार से इन पदों को नव सृजित करने की औपचारिक मंजूरी मांगी गई है. पुलिस मुख्यालय ने साफ किया है कि इससे सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा.

राजस्थान पुलिस से जुड़ी यह एक बड़ी और अहम प्रशासनिक खबर है. राजस्थान पुलिस की तीन आरएसी बटालियनों में वर्षों से बैंड व्यवस्था मौजूद है. इन बैंड कर्मियों की भर्ती 1992 से लेकर 2018 तक अलग-अलग विज्ञप्तियों के जरिए हुई थी. इन सभी बैंड कर्मियों को नियमित वेतन और बैंड भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि इन पदों की औपचारिक स्वीकृति अब तक नहीं थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

7वीं आरएसी भरतपुर, 9वीं आरएसी टोंक और 10वीं आरएसी आईआर बीकानेर बटालियनों से यह मामला जुड़ा है. इन तीनों बटालियनों में फिलहाल कुल 45 कांस्टेबल बैंड कार्यरत हैं, जो सरकारी कार्यक्रमों, परेड और राष्ट्रीय आयोजनों में सेवाएं दे रहे हैं. जानकारी के अनुसार, IG आरएसी ने तीनों बटालियन में फुल बैंड के लिए 3 प्लाटून कमांडर, 6 हेडकांस्टेबल बैंड तथा 60 कांस्टेबल बैंडों सहित 69 नए पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय भेजा.

पुलिस मुख्यालय के स्तर पर हुए परीक्षण में सामने आया कि इन कर्मियों का वेतन और भत्ता पहले से ही सरकारी खर्च में शामिल है. ऐसे में अगर अब बैंड के पदों को स्वीकृति दी जाती है, तो सरकार पर किसी भी तरह का नया वित्तीय भार नहीं आएगा.

इन वर्षों में हुई कांस्टेबल बैंड के पदों पर सीधी भर्ती

7वीं बटालियन आरएसी भरतपुर में हेडकांस्टेबल के 1 और कांस्टेबल के 15 पदों पर भर्ती की गई. यह भर्ती 2001, 2010, 2018 में की गई थी. 9वीं बटालियन आरएसी टोंक में कांस्टेबल के 13 पदों पर भर्ती हुई. यह भर्ती वर्ष 1994, 1998, 2010 में हुई थी. इसी तरह 10वीं बटालियन आरएसी बीकानेर में हेडकांस्टेबल के 16 पद पर भर्ती हुई. यह भर्ती 1992, 1996, 1997, 1998, 2010 और 2018 में की गई.

इस आधार पर पुलिस मुख्यालय ने सरकार से तीनों बटालियनों में 3 हेड कांस्टेबल बैंड और 30 कांस्टेबल बैंड यानी कुल 33 हाफ बैं पदों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मांगी है. इससे न केवल वर्षों पुरानी प्रशासनिक विसंगति दूर होगी, बल्कि बैंड व्यवस्था भी नियमों के तहत सुचारू हो सकेगी.

इधर अब सबकी निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हैं. अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो आरएसी की तीनों बटालियनों में बैंड को पहली बार वैधानिक मान्यता मिल जाएगी. आरएसी में बैंड तो बज रहा था, अब उसे नियमों की ताल में लाने की तैयारी है. सरकार की मुहर लगते ही आरएसी की तीनों बटालियनों में फुल बैंड की शासनिक तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी.

