Rajasthan : राजस्थान दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये है 2 दिन का पूरा कार्यक्रम

President Draupadi Murmu in Rajasthan : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिन के राजस्थान दौरे पर है. राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनका पहला दौरा है. जिसमें जयपुर से लेकर उदयपुर, बांसवाड़ा और सिरोही के माउंट आबू तक कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद जोधपुर से एयरफोर्स के विमान से वापिस दिल्ली रवाना होगी. इस दौरे में राजभवन में संविधान पार्क का लोकार्पण किया तो वहीं जयपुर में आदिवासी ग्रुप्स से भी मुलाकात की. मानपुर के शांतिवन कार्यक्रम में शामिल भी होगी.

राष्ट्रपति भवन दिल्ली से 9 बजकर 5 मिनट पर रवाना

9.20 बजे पालम एयरपोर्ट पर दिल्ली

9.30 बजे दिल्ली से रवाना

10.20 बजे सेना के हेलीकॉप्टर से जयपुर एयरपोर्ट

जयपुर एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति को गॉर्ड ऑफ ऑनर

10.50 बजे अमर जवान ज्योति पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए

11.10 बजे राजभवन कार्यक्रम में पहुंची राष्ट्रपति मुर्मु

11.20 से 12.10 बजे तक संविधान पार्क का लोकार्पण

12.15 से 12.40 तक विशेष आदिवासी ग्रुप्स से मुलाकात,

12.45 बजे राज्यपाल की ओर से आयोजित दोपहर भोज में शामिल

2 बजे राजभवन से रवाना

2.20 बजे जयपुर एयरपोर्ट फिर वहां से रवाना

3.10 बजे उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम

3.20 बजे उदयपुर से रवाना होकर 4.10 बजे मानपुर हेलीपेड

4.30 बजे प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विवि कैम्पस शांतिवन पहुंचेगी राष्ट्रपति

राष्ट्रपति मंगलवार शाम 4.40 से शाम 5.30 बजे तक शांतिवन में बतौर मुख्य अतिथि रहेंगी

शाम 6 बजे प्रजापिता ईश्वरीय विवि के पीस कोटेज ज्ञान सरोवर पहुंचेगी

शाम 6.30 बजे विवि की संयुक्त मुख्य निदेशक राजयोगिनी दीदी डॉ निर्मला से करेंगी मुलाकात

इसके बाद रात्रि भोज होगा और पीस कॉटेज ज्ञान सरोवर में रात्रि विश्राम करेंगी

राष्ट्रपति बुधवार सुबह सात बजे मेडिटेशन क्लास में शामिल होंगी

दस बजे पीस कॉटेज से रवाना होकर 10.05 बजे पांडव भवन पहुंचेगी

10.25 बजे पीस कॉटेज में ही दोपहर का भोजन ग्रहण करेंगी

राष्ट्रपति दोपहर सवा बजे पीस कॉटेज से रवाना होकर हेलीपेड पहुंचेगी

दोपहर 1 .55 बजे मानपुर हेलीपेड पर सेना हेलीकॉप्टर से रवाना होगी

दोपहर 2.55 बजे पाली रोहट के नीम्बली ब्राहमन गांव हेलीपेड पहुंचेगी

दोपहर 3.15 से दोपहर 4.30 बजे 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्धाटन करेंगी

राष्ट्रपति शाम 4.35 बजे नीम्बली हेलीपेड से रवाना होकर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेगी

शाम 5.15 बजे जोधपुर एयरपोर्ट से सेना के विमान से दिल्ली पालम एयरपोर्ट पहुंचेगी

पालम हवाई अड‌डे से रवाना होकर 6.50 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचेगी

Governor of Rajasthan Shri Kalraj Mishra and Chief Minister Shri Ashok Gehlot received President Droupadi Murmu on her arrival at Jaipur. The President was accorded a guard of honour on her first visit to Rajasthan. pic.twitter.com/F3iBfWnNu4

— President of India (@rashtrapatibhvn) January 3, 2023