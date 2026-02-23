Zee Rajasthan
NSUI Vinod Jakhar: 28 फरवरी से NSUI की कमान संभालेंगे विनोद जाखड़, राहुल गांधी से की मुलाकात

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByAnsh Raj
Published:Feb 23, 2026, 12:18 PM IST | Updated:Feb 23, 2026, 12:18 PM IST

NSUI Vinod Jakhar: 28 फरवरी से NSUI की कमान संभालेंगे विनोद जाखड़, राहुल गांधी से की मुलाकात

Vinod Jakhar NSUI: कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने हाल ही में पार्टी नेता राहुल गांधी से शिष्टाचार मुलाकात की. यह मुलाकात दिल्ली में हुई, जहां जाखड़ ने राहुल गांधी को अपनी नियुक्ति पर धन्यवाद दिया और छात्र मुद्दों पर चर्चा की. मुलाकात के दौरान विनोद जाखड़ ने छात्रों के हितों, शिक्षा बजट में कटौती, छात्रसंघ चुनावों की बहाली और युवाओं को नशामुक्त बनाने जैसे मुद्दों पर बात की.

विनोद जाखड़, जो राजस्थान से हैं और दलित समुदाय से आते हैं, को 20 फरवरी 2026 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया था. वे राजस्थान से इस पद पर पहुंचने वाले पहले नेता हैं. इससे पहले वे NSUI राजस्थान के अध्यक्ष रह चुके हैं. उनकी नियुक्ति एक विस्तृत चयन प्रक्रिया के बाद हुई, जिसमें राहुल गांधी सहित वरिष्ठ नेताओं ने इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के जरिए उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया.

जाखड़ ने पदभार ग्रहण करने की तारीख 28 फरवरी 2026 तय की है. पदभार संभालने के बाद वे पूरे देश में NSUI की गतिविधियों को मजबूत करने, छात्रों की आवाज बुलंद करने और संगठन को नई दिशा देने पर फोकस करेंगे. मुलाकात के बाद जाखड़ ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और पार्टी नेतृत्व का आभार जताया. यह मुलाकात कांग्रेस की युवा और छात्र राजनीति में राजस्थान के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है, जहां हाल ही में कई युवा नेताओं को राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिली है.

NSUI के पूर्व अध्यक्ष वरुण चौधरी को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया गया है. जाखड़ की नियुक्ति को पार्टी के युवा और दलित युवाओं को जोड़ने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है.

