जीएसटी कट से सरस प्रोडक्ट्स की कीमतें घटीं, कल से मिलेंगे सस्ते दाम

Saras Ghee Price: घर-घर की रसोई में अब घी की खुशबू और पनीर का जायका थोड़ा और आसानी से मिलेगा. वजह है दुग्ध उत्पादों पर जीएसटी घटाने का बड़ा फैसला. इसका फायदा सीधे आम उपभोक्ता को मिलेगा.
Rajasthan News: त्योहारों से पहले आमजन के लिए राहत की खबर है. अब घरों के बजट में बड़ी बचत होगी क्योंकि सरस घी, पनीर और बटर समेत डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमतें घटा दी गई हैं. केन्द्र सरकार ने दूध और दूध से बने उत्पादों पर जीएसटी की दरों में कटौती कर दी है, जिसके बाद राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और जयपुर डेयरी ने अपने उत्पादों की एमआरपी कम करने का फैसला किया है. नई दरें कल से लागू होंगी.
राजस्थान कॉ-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) और जयपुर डेयरी ने जीएसटी में हुई कटौती को तुरंत असरदार बनाते हुए अपने उत्पादों की कीमतें कम कर दी हैं. आमजन को राहत देते हुए सरस घी पर एमआरपी 37 रुपए और पनीर पर 18 रुपए तक कम कर दिए है. ये संशोधित दरें कल से लागू होगी.
दरअसल केन्द्र सरकार ने दुग्ध उत्पादों पर लगने वाली जीएसटी की दरों को 12 से घटाकर 5 फीसदी और जिन पर 5 फीसदी जीएसटी लग रही है उनको शून्य कर दिया है. जयपुर की बात करें तो यहां ज्यादातर लोग जयपुर डेयरी के दुग्ध उत्पादों (सरस दूध, घी, बटर, पनीर इत्यादि) का उपयोग करते है. जीएसटी कम होने के बाद अब आरसीडीएफ ने घी, बटर के दाम, और जयपुर डेयरी ने पनीर, ट्रेटा पैक दूध और आईसक्रीम समेत अन्य चीजों के बाजार मूल्य यानी एमआरपी में बदलाव करते हुए इनकी कीमतों में कमी की है.
नई दरों के मुताबिक सरस का 200 ग्राम का पनीर वर्तमान में बाजार में 77 रुपए का मिलता है. जो 22 सितंबर के बाद से 3.85 रुपए तक कम होकर 74 रुपए में उपलब्ध होगा सकता है. वहीं 1 किलोग्राम वाले पनीर का पैकिट जो अभी 380 रुपए में मिलता है. वह 18 रुपए तक कम होकर 362 रुपए में मिलेगा. एक लीटर घी (सामान्य) जो वर्तमान में 588 रुपए तक मिलता है वह 37 रुपए कम होकर 551 रुपए तक बाजार में मिलेगा. इसी तरह गाय का घी जो अभी 608 रुपए तक मिलता है वह 38 रुपए कम होकर 570 रुपए तक मिल सकता है.
15 किलो घी टीन 9 हजार 645 से घटकर अब 9 हजार 45 हो गया है. वही 5 लीटर घी का टीन 2 हजार 925 से हुआ 2हजार 740 रुपये हो गया है. सरस बटर का 100ML का पैक जो बाजार में अभी 60 रुपए में मिलता है वह 4 रुपए सस्ता होकर 56 रुपए, जबकि 500ML का पैक 290 रुपए में मिल रहा है वह 18 रुपए तक कम होकर 272 रुपए में मिलेगा. ट्रेटा पैक दूध (शक्ति के नाम से बिकने वाला) एक लीटर का पैक 74 रुपए में बाजार में मिलता है, वह 3.52 रुपए तक सस्ता होकर 71 रुपए में, जबकि फिट एंड फाइन नाम से मिलने बिकने वाला ट्रेटा पैक जो अभी 66 रुपए में मिलता है वह 64 रुपए में मिलेगा. फ्लेवर्ड मिल्क पैक जो अभी 200ML का पैक 40 रुपए में मिलता है, वह अब 37 रुपए में मिलेगा.
बहरहाल, जयपुर के लोग सबसे ज्यादा सरस दूध, घी, पनीर और बटर का उपयोग करते हैं. ऐसे में इस बार त्यौहारों के मौसम में मिठाइयां बनाने और मेहमानों की खातिरदारी के खर्च में कुछ कमी जरूर महसूस होगी. दरअसल, सरकार ने जिन दुग्ध उत्पादों पर 12 फीसदी जीएसटी लगता था, उसे घटाकर 5 फीसदी कर दिया है. वहीं जिन पर 5 फीसदी जीएसटी था, उन्हें शून्य कर दिया गया है. इसका सीधा असर ग्राहकों को कम दामों के रूप में मिलेगा.