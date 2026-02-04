Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान पधारेंगी थाईलैंड की राजकुमारी, जयपुर और जोधपुर में देखेंगी विरासत

Rajasthan News: थाईलैंड की राजकुमारी प्रिंसेस सिरिवन्नावरी नारिरताना राजकन्या 6 से 10 फरवरी तक राजस्थान रहेंगी. इस दौरान वे जयपुर और जोधपुर में विरासत देखेंगी. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Deepak Goyal
Published: Feb 04, 2026, 08:52 PM IST | Updated: Feb 04, 2026, 08:52 PM IST

Trending Photos

फिर तेज रफ्तार से दौड़ पड़ी सोने-चांदी की गाड़ी!जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा भाव
7 Photos
Jaipur gold silver rate

फिर तेज रफ्तार से दौड़ पड़ी सोने-चांदी की गाड़ी!जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा भाव

राजस्थान में अभी नहीं थमेगा बारिश का सिलसिला, इस दिन से फिर छाएंगे गहरे बादल!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में अभी नहीं थमेगा बारिश का सिलसिला, इस दिन से फिर छाएंगे गहरे बादल!

जोधपुर की जैन कॉलोनी में 22 लाख की लागत बनाई जा रही नई सड़क, काम हुआ शुरू
7 Photos
Rajasthan government project

जोधपुर की जैन कॉलोनी में 22 लाख की लागत बनाई जा रही नई सड़क, काम हुआ शुरू

जयपुर में चालान से बचने का नया जुगाड़! गूगल मैप बता रहा कहां खड़ी रहती है पुलिस, जानिए क्या है इसके पीछे की सच्चाई
7 Photos
jaipur news

जयपुर में चालान से बचने का नया जुगाड़! गूगल मैप बता रहा कहां खड़ी रहती है पुलिस, जानिए क्या है इसके पीछे की सच्चाई

राजस्थान पधारेंगी थाईलैंड की राजकुमारी, जयपुर और जोधपुर में देखेंगी विरासत

Rajasthan News: थाईलैंड की राजकुमारी प्रिंसेस सिरिवन्नावरी नारिरताना राजकन्या 6 से 10 फरवरी तक राजस्थान के दौरे पर रहेंगी. उनके प्रवास को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने रॉयल थाई एम्बेसी की एम्बेसडर सुश्री चवनार्ट थांगसुमफैंट, थाई एम्बेसी और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर यात्रा संबंधी सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की.

मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान की पहचान पूरी दुनिया में 'अतिथि देवो भव:' की परंपरा से है और थाईलैंड की राजकुमारी की मेहमाननवाजी का अवसर राज्य के लिए गौरव की बात है. उन्होंने कहा कि यह यात्रा भारत और थाईलैंड के बीच सामरिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगी.

सभी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा
बैठक में पुलिस सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, प्रोटोकॉल और अन्य सभी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजकुमारी के प्रवास के दौरान हर व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जयपुर और जोधपुर का भ्रमण
राजकुमारी अपने प्रवास के दौरान जयपुर और जोधपुर का भ्रमण करेंगी. जयपुर में वे आमेर किला, हवामहल, सिटी पैलेस, त्रिपोलिया बाजार सहित प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का अवलोकन करेंगी. इसके बाद जोधपुर में मेहरानगढ़ किला, उम्मेद भवन पैलेस और जसवंत थड़ा जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों का दौरा प्रस्तावित है. इस दौरान उन्हें राजस्थान की समृद्ध हस्तशिल्प, शिल्पकला, संस्कृति, विरासत और पारंपरिक आतिथ्य से भी रूबरू कराया जाएगा.

थाई एम्बेसडर चवनार्ट थांगसुमफैंट ने कहा कि राजकुमारी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत से प्रभावित होकर यहां आने का निर्णय लिया है. उन्होंने राज्य सरकार की तैयारियों की सराहना करते हुए मुख्य सचिव का आभार भी जताया.

ये लोग रहे मौजूद
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन प्रवीण गुप्ता, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन नवीन जैन, डीजी (कानून एवं व्यवस्था) संजय कुमार अग्रवाल, जयपुर संभागीय आयुक्त पूनम, पर्यटन आयुक्त रूक्मणि रियार, जयपुर कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं जोधपुर संभाग से डीजीपी राजीव कुमार शर्मा, संभागीय आयुक्त डॉ.प्रतिभा सिंह, कलेक्टर गौरव अग्रवाल और पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news