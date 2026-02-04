राजस्थान पधारेंगी थाईलैंड की राजकुमारी, जयपुर और जोधपुर में देखेंगी विरासत

Rajasthan News: थाईलैंड की राजकुमारी प्रिंसेस सिरिवन्नावरी नारिरताना राजकन्या 6 से 10 फरवरी तक राजस्थान के दौरे पर रहेंगी. उनके प्रवास को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने रॉयल थाई एम्बेसी की एम्बेसडर सुश्री चवनार्ट थांगसुमफैंट, थाई एम्बेसी और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर यात्रा संबंधी सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की.

मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान की पहचान पूरी दुनिया में 'अतिथि देवो भव:' की परंपरा से है और थाईलैंड की राजकुमारी की मेहमाननवाजी का अवसर राज्य के लिए गौरव की बात है. उन्होंने कहा कि यह यात्रा भारत और थाईलैंड के बीच सामरिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगी.

सभी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा

बैठक में पुलिस सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, प्रोटोकॉल और अन्य सभी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजकुमारी के प्रवास के दौरान हर व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए.

जयपुर और जोधपुर का भ्रमण

राजकुमारी अपने प्रवास के दौरान जयपुर और जोधपुर का भ्रमण करेंगी. जयपुर में वे आमेर किला, हवामहल, सिटी पैलेस, त्रिपोलिया बाजार सहित प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का अवलोकन करेंगी. इसके बाद जोधपुर में मेहरानगढ़ किला, उम्मेद भवन पैलेस और जसवंत थड़ा जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों का दौरा प्रस्तावित है. इस दौरान उन्हें राजस्थान की समृद्ध हस्तशिल्प, शिल्पकला, संस्कृति, विरासत और पारंपरिक आतिथ्य से भी रूबरू कराया जाएगा.

थाई एम्बेसडर चवनार्ट थांगसुमफैंट ने कहा कि राजकुमारी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत से प्रभावित होकर यहां आने का निर्णय लिया है. उन्होंने राज्य सरकार की तैयारियों की सराहना करते हुए मुख्य सचिव का आभार भी जताया.

ये लोग रहे मौजूद

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन प्रवीण गुप्ता, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन नवीन जैन, डीजी (कानून एवं व्यवस्था) संजय कुमार अग्रवाल, जयपुर संभागीय आयुक्त पूनम, पर्यटन आयुक्त रूक्मणि रियार, जयपुर कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं जोधपुर संभाग से डीजीपी राजीव कुमार शर्मा, संभागीय आयुक्त डॉ.प्रतिभा सिंह, कलेक्टर गौरव अग्रवाल और पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े.

