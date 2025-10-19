राजस्थान में बेलगाम हुए प्राइवेट बस संचालक! जयपुर में यातायात नियमों की उड़ रही धज्जियां

Jaipur News: राजस्थान के जैसलमेर जिले में बस अग्निकांड में हाल ही में 20 से अधिक लोगों ने जान गवाई थी, उसके बाद भी राजधानी जयपुर में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. राजधानी जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके से प्राइवेट बस संचालित होती है.

प्राइवेट बस संचालक नियमों को ताक पर रखकर पुलिस वालों के आंखों के सामने नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं. दीपावली की वजह से सवारियों की संख्या बढ़ गई है. लोग दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए घर जा रहे हैं. इसी का फायदा प्राइवेट बस संचालकों की ओर से उठाया जा रहा है.

राजधानी जयपुर में बस संचालक नियमों का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं. पुलिस की आंखों के सामने बस की छतों पर सवारी लेकर जा रहे हैं. इन लोगों की ओर से लोगों की जान को खतरे में डाल जा रहा है. राजधानी जयपुर में इस तरह का आलम है, तो प्रदेश ग्रामीण इलाकों का क्या हाल होगा.

चंद पैसों के लिए प्राइवेट बस संचालक लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं. भीड़ से खचाखच भरी बसों को सड़कों पर तेज रफ्तार में चलाया जा रहा है. राजधानी जयपुर में जिन लोगों के पास यातायात नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी है. उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी है. साथ ही कुछ सवारियों ने बस संचालकों पर मनमर्जी से किराया वसूल करने का भी आरोप लगाया.