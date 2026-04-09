प्राइवेट स्कूल अब नहीं रोक सकेंगे विद्यार्थियों की टीसी, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

Jaipur News: राजस्थान के निजी स्कूलों में ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) को लेकर लगातार सामने आ रहे विवादों के बीच शिक्षा निदेशालय ने सख्त रुख अपनाया है. शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों की टीसी रोकना स्वीकार्य नहीं होगा.

निदेशालय के अनुसार, अक्सर देखा जाता है कि स्कूल बदलने या पढ़ाई पूरी होने पर अभिभावकों को टीसी लेने में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कई निजी स्कूल फीस या अन्य विवादों के चलते टीसी जारी करने में देरी करते हैं या मना कर देते हैं, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है. इस स्थिति को गंभीर मानते हुए विभाग ने यह आदेश जारी किया है.

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आदेश में कहा गया है कि यदि कोई विद्यार्थी दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, तो उसके अभिभावक के आवेदन पर तुरंत टीसी जारी करना अनिवार्य होगा. स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में भी छात्र की टीसी नहीं रोकी जा सकेगी.

विभाग ने विद्यार्थियों के हित को सर्वोपरि बताते हुए सभी निजी स्कूलों को शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई विद्यालय आवेदन के बावजूद टीसी जारी नहीं करता है, तो उसके खिलाफ राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस निर्णय से अभिभावकों और विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

