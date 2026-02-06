जेल की लव स्टोरी को शादी में बदला, 7 फेरे लेने के बाद फिर उम्रकैद की सजा काटने जेल लौटे हनुमान चौधरी और प्रिय सेठ

Zee Rajasthan
Hanuman Chaudhary and Priya Seth Parole: जयपुर की खुली जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे प्रिया सेठ और हनुमान चौधरी ने वसंत पंचमी पर शादी रचाई. दोनों को हाईकोर्ट से शादी के लिए 15 दिन की पैरोल मिली थी. पैरोल अवधि पूरी होने पर बुधवार को दोनों ने जेल प्रशासन के समक्ष सरेंडर कर दिया. यह घटना इसलिए चर्चा में है क्योंकि दोनों अलग-अलग जघन्य हत्याकांडों में दोषी हैं और जेल में ही उनकी मुलाकात हुई थी, जो आगे प्रेम संबंध में बदल गई.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Feb 06, 2026, 10:58 AM IST | Updated: Feb 06, 2026, 10:58 AM IST

Rajasthan News: राजस्थान की खुली जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे प्रिया सेठ और हनुमान चौधरी ने वसंत पंचमी पर शादी रचाई. दोनों को कोर्ट से शादी के लिए 15 दिन की पैरोल मिली थी. बुधवार को पैरोल अवधि पूरी होने पर दोनों ने जेल प्रशासन के समक्ष सरेंडर कर दिया. यह घटना इसलिए चर्चा में है क्योंकि दोनों अलग-अलग जघन्य हत्याकांडों में दोषी हैं और जेल में ही उनकी मुलाकात हुई थी, जो आगे प्रेम संबंध में बदल गई.

पैरोल पर निकले और अलवर में रचाई शादी
प्रिया सेठ (पाली जिला) और हनुमान चौधरी (अलवर जिले के बड़ौदामेव) को हाईकोर्ट से 15 दिन की पैरोल मिली थी. पैरोल अवधि के दौरान दोनों ने अलवर जिले में हनुमान के पैतृक घर पर विवाह किया. शुरुआत में जयपुर में शादी होने की बात कही गई थी, लेकिन अंत में समारोह अलवर में संपन्न हुआ. विवाह को गोपनीय रखा गया. सूत्रों के अनुसार केवल चुनिंदा रिश्तेदारों को बुलाया गया और फोटो खींचने या जानकारी साझा करने पर रोक लगाई गई थी.

जेल में मुलाकात, फिर प्रेम संबंध
प्रिया सेठ और हनुमान चौधरी अलग-अलग हत्याकांडों में सजा काट रहे हैं. जयपुर की खुली जेल में रहते हुए दोनों की मुलाकात हुई. शुरुआत में बातचीत हुई, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई. करीब छह महीने तक संपर्क में रहने के बाद दोनों ने विवाह का निर्णय लिया. हाईकोर्ट ने शादी के लिए पैरोल मंजूर की, जिसके बाद यह शादी संपन्न हुई.

हनुमान ने की थी 5 लोगों की निर्मम हत्या
हनुमान चौधरी पर अलवर में एक शादीशुदा महिला संतोष उर्फ संध्या से अवैध संबंध होने का आरोप है. संध्या तीन बच्चों की मां थी. जब महिला के पति बनवारी को इस संबंध की जानकारी हुई तो उन्होंने विरोध जताया. हनुमान ने संध्या के साथ मिलकर बनवारी, तीनों बच्चों और पास में सो रहे संध्या के बहन के एक बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी. इस जघन्य हत्याकांड में दो अन्य अपराधियों को भी शामिल किया गया था. हनुमान को आजीवन कारावास की सजा हुई है.

प्रिया ने पूर्व प्रेमी संग मिलकर की थी हत्या
प्रिया सेठ पर टिंडर ऐप पर कारोबारी दुष्यंत शर्मा को फंसाने और फिरौती के लिए हत्या करने का आरोप है. प्रिया ने अपने पूर्व प्रेमी दीक्षांत कामरा के साथ मिलकर साजिश रची. दुष्यंत की हत्या कर शव फेंक दिया गया. कोर्ट ने प्रिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.दोनों की यह शादी इसलिए चर्चा में है क्योंकि वे गंभीर अपराधों में दोषी हैं. पैरोल पर निकलकर शादी करने के बाद दोनों ने समय पर जेल में सरेंडर कर दिया. यह घटना जेल में बंद कैदियों के प्रेम संबंधों और पैरोल नियमों पर भी सवाल उठाती है.

