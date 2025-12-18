डेनमार्क में बुर्का-नकाब बैन के प्रस्ताव पर भारत में सियासत गर्म, मुस्लिम समाज ने...

Burqa-Niqab Ban Controversy: डेनमार्क सरकार द्वारा स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ में बुर्का व नकाब जैसे पूरे चेहरे को ढकने वाले परिधानों पर प्रतिबंध बढ़ाने के प्रस्ताव के बाद भारत में भी इस मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाज़ी तेज हो गई है. कुछ संगठनों की ओर से इसे भारत में लागू करने की मांग पर अब मुस्लिम समाज ने कड़ा ऐतराज जताया है.

मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि पर्दा प्रणाली हिंदुस्तान की सामाजिक और सांस्कृतिक रीति का हिस्सा रही है. इसे जबरन राजनीतिक मुद्दा बनाना समाज को भटकाने की कोशिश है. उनका साफ कहना है कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे असल मुद्दों पर बात होनी चाहिए न कि धार्मिक पहनावे को चुनावी हथियार बनाया जाए.

समाज के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस तरह के संवेदनशील धार्मिक विषयों पर राजनीतिक ध्रुवीकरण किया गया, तो इसके गंभीर राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं. उनका कहना है कि ऐसी राजनीति से जनता में असंतोष बढ़ेगा और सत्ताधारी दल के लिए यह नुकसानदेह साबित हो सकता है.

मुस्लिम समाज का यह भी कहना है कि डेनमार्क और भारत की परिस्थितियां, संस्कृति और संविधान पूरी तरह अलग हैं. ऐसे में किसी विदेशी कानून की तुलना भारत से करना न तो उचित है और न ही संवैधानिक है. भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसे कमजोर करने की कोशिश स्वीकार्य नहीं है.

वहीं जानकारों का मानना है कि इस तरह के मुद्दों को चुनावी बहस का केंद्र बनाने से सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है. समाज के प्रतिनिधियों ने सरकार और राजनीतिक दलों से अपील की है कि धर्म के नाम पर समाज को बांटने के बजाय विकास और जनहित के मुद्दों पर ध्यान दिया जाए.

अंत में मुस्लिम समाज ने दो टूक कहा कि देश की एकता और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाली राजनीति से बचना सभी की जिम्मेदारी है और किसी भी समुदाय की पहचान को निशाना बनाकर वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए.