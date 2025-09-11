Zee Rajasthan
जयपुर में न्यू रीको रोड मार्केट में व्यापारियों और ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन, कर रहे यह खास मांग

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर के बगरू कस्बे में न्यू रीको रोड मार्केट में आज व्यापारियों ओर ग्रामीणों ने बाजार बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया, व्यापारियों का आरोप है कि यहां मार्केट के पास मीट मछली की अवैध रूप से दुकानें संचालित की जा रही है, ओर इन अवैध दुकानों के संचालक आए दिन राहगीरों ओर स्थानीय लोगों के साथ मारपीट कर लूट खसोट भी करते रहते हैं.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Pradeep kumar soni
Published: Sep 11, 2025, 04:42 PM IST | Updated: Sep 11, 2025, 04:42 PM IST

जयपुर में न्यू रीको रोड मार्केट में व्यापारियों और ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन, कर रहे यह खास मांग

Jaipur News: राजधानी जयपुर के बगरू कस्बे में न्यू रीको रोड मार्केट में आज व्यापारियों ओर ग्रामीणों ने बाजार बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया, व्यापारियों का आरोप है कि यहां मार्केट के पास मीट मछली की अवैध रूप से दुकानें संचालित की जा रही है, ओर इन अवैध दुकानों के संचालक आए दिन राहगीरों ओर स्थानीय लोगों के साथ मारपीट कर लूट खसोट भी करते रहते हैं.

कल रात को भी इन आपराधिक प्रवृति के लोगों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की, जिसको लेकर आज स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए, बाजार बंद रखे और विरोध प्रदर्शन किया, प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि इन मीट मछली की अवैध दुकानों की आड़ में मादक पदार्थों का भी काला कारोबार किया जा रहा है.

व्यापारियों ने इन अवैध मीट मछली की दुकानों को हटाने ओर युवक के साथ मारपीट करने वाले आपराधिक प्रवृति के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग है, मौके पर पहुंचे थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष मालूराम मीणा और रीको एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश की ओर जल्द अवैध मीट मछली की दुकानों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शान्त हुआ और व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन समाप्त किया. पुलिस ने युवक के साथ मारपीट करने के आरोपी कुछ युवकों को गिरफ्तार कर लिया है.

राजस्थान में ड्रोन से पकड़े जाएंगे बिजली चोर, अजमेर डिस्कॉम कर रहा तैयारी
Rajasthan News: राजस्थान के अजमेर डिस्कॉम द्वारा पहली बार 14 जिलों में ड्रोन उड़ाकर बिजली चोरों को गिरफ्त में लिया जाएगा. इसमें ड्रोन से चोरी की जगह पता चलेगी और फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा. साथ ही अवैध ट्रांसफार्मर लगाने वालों की सूची तैयार की जा रही है.

जानकारी के अनुसार, अभी डिस्कॉम के पास 61 लाख कंज्यूमर है. बीते साल बिजली छीजत (लॉस) 7.56% रही है और इस साल अप्रैल से अगस्त तक बिजली छीजत का 9.98 प्रतिशत है.


अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक का कहना है कि बिजली चोरों को लेकर डिस्कॉम की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है. वहीं, अब ड्रोन से कार्रवाई की जाएगी.

