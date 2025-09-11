जयपुर में न्यू रीको रोड मार्केट में व्यापारियों और ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन, कर रहे यह खास मांग

Jaipur News: राजधानी जयपुर के बगरू कस्बे में न्यू रीको रोड मार्केट में आज व्यापारियों ओर ग्रामीणों ने बाजार बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया, व्यापारियों का आरोप है कि यहां मार्केट के पास मीट मछली की अवैध रूप से दुकानें संचालित की जा रही है, ओर इन अवैध दुकानों के संचालक आए दिन राहगीरों ओर स्थानीय लोगों के साथ मारपीट कर लूट खसोट भी करते रहते हैं.

कल रात को भी इन आपराधिक प्रवृति के लोगों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की, जिसको लेकर आज स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए, बाजार बंद रखे और विरोध प्रदर्शन किया, प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि इन मीट मछली की अवैध दुकानों की आड़ में मादक पदार्थों का भी काला कारोबार किया जा रहा है.

व्यापारियों ने इन अवैध मीट मछली की दुकानों को हटाने ओर युवक के साथ मारपीट करने वाले आपराधिक प्रवृति के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग है, मौके पर पहुंचे थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष मालूराम मीणा और रीको एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश की ओर जल्द अवैध मीट मछली की दुकानों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शान्त हुआ और व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन समाप्त किया. पुलिस ने युवक के साथ मारपीट करने के आरोपी कुछ युवकों को गिरफ्तार कर लिया है.

