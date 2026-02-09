Zee Rajasthan
बीकानेर में पुष्करणा ओलंपिक वेडिंग सीजन, सभी विवाह शुभ मुहूर्त में होंगे संपन्न

Bikaner Pushkarna Olympic Wedding: बीकानेर में पुष्करणा समाज का ओलंपिक वेडिंग सीजन हर साल सामाजिक उत्सव का रूप ले लेता है. शुभ सावे में एक साथ बड़ी संख्या में शादियां होने की यह परंपरा न केवल विवाह का आयोजन है, बल्कि समाज की एकजुटता और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक भी है.

Published: Feb 09, 2026, 08:30 PM IST | Updated: Feb 09, 2026, 08:30 PM IST

बीकानेर में पुष्करणा ओलंपिक वेडिंग सीजन, सभी विवाह शुभ मुहूर्त में होंगे संपन्न

Bikaner Pushkarna Olympic Wedding: राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और सामूहिक जीवनशैली के लिए देश-दुनिया में पहचाना जाता है. इसी सांस्कृतिक विरासत का एक अनूठा और जीवंत उदाहरण देखने को मिलता है बीकानेर में, जहां पुष्करणा समाज का ओलंपिक वेडिंग सीजन हर साल सामाजिक उत्सव का रूप ले लेता है. शुभ सावे में एक साथ बड़ी संख्या में शादियां होने की यह परंपरा न केवल विवाह का आयोजन है, बल्कि समाज की एकजुटता और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक भी है.

इस परंपरा की नींव सैकड़ों साल पहले हुई. वहीं इसकी महत्वता को देखते हुए वर्ष 1945 में जब तत्कालीन बीकानेर राज परिवार की ओर से पुष्करणा समाज के लिए सामूहिक विवाह को लेकर तीन दिन का अवकाश घोषित किया गया, उस ऐतिहासिक फैसले ने समाज को एक साथ विवाह करने की दिशा दी, जो आज भी पूरी मजबूती के साथ निभाई जा रही है. राजस्थान की सामूहिक संस्कृति और सादगी भरी जीवनशैली का यह उदाहरण समय के साथ और भी भव्य बनता चला गया.

आज पुष्करणा ओलंपिक वेडिंग सीजन के दौरान बीकानेर में देश-विदेश से समाज जन और मेहमान पहुंच रहे हैं. शहर के होटल, मैरिज गार्डन और बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है. पूरा बीकानेर मानो दुल्हन की तरह सजा हुआ नजर आता है, जहां हर गली-मोहल्ले में शहनाइयों की गूंज और खुशियों की चहल-पहल दिखाई देती है. 10 फरवरी का वो दिन जब एक ही दिन में कई सैकड़ों दुल्हे विष्णु रूप में, तो वहीं दुल्हन मां पार्वती के रूप में तैयार होंगी और इस सीजन में शादी के बंधन में बंधेंगे.

इस आयोजन के दौरान परंपरागत रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विशेष धूम रहती है. परिवारों में उत्साह और समाज में उल्लास का माहौल साफ दिखाई देता है. एक ही दिन, एक ही मुहूर्त में सैकड़ों शादियां होना न सिर्फ समय और संसाधनों की बचत करता है, बल्कि समाज को बराबरी और सहयोग का संदेश भी देता है. पुष्करणा सावा के दौरान एक साथ बड़ी संख्या में विवाह होने के कारण इस बार पंडितों की कमी भी सामने आ रही है. इसे देखते हुए समाज की ओर से पहले से ही व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं.

बाहर से भी योग्य और अनुभवी पंडितों को आमंत्रित किया गया है, ताकि सभी विवाह शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से संपन्न हो सकें. सावा समिति द्वारा विवाह स्थलों पर पंडितों की ड्यूटी तय की गई है और समय-सारिणी बनाकर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिससे किसी भी परिवार को इंतजार न करना पड़े. साथ ही सामूहिक विवाह स्थलों पर अतिरिक्त पंडितों की व्यवस्था की गई है. समाजजनों का कहना है कि बेहतर समन्वय और सहयोग से पंडितों की कमी विवाह आयोजनों में बाधा नहीं बनेगी.

पुष्करणा ओलंपिक वेडिंग सीजन से व्यापार और पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलता है. होटल व्यवसाय, सजावट, खानपान और बाजारों में रौनक से स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है. सामूहिक आयोजनों के जरिए सामाजिक एकता का संदेश देने वाली यह परंपरा आज बीकानेर की विशिष्ट पहचान बन चुकी है, जो राजस्थान की संस्कृति को नई पीढ़ी तक मजबूती से पहुंचा रही है.

