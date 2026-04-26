/जयपुर नगर निगम की व्यवस्था पर उठे सवाल, लोग बोले- सेवा समान तो शुल्क अलग क्यों?

Jaipur News: राजधानी जयपुर में कचरा संग्रहण अब “सफाई” से ज्यादा “समानता” का मुद्दा बन गया है. एक ही नगर निगम, एक जैसी डोर-टू-डोर संग्रहण व्यवस्था, लेकिन यूजर चार्ज के अलग-अलग नियम, यानी कहीं लोग हर महीने शुल्क दे रहे हैं, तो कहीं उसी सुविधा का मुफ्त लाभ मिल रहा है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सफाई व्यवस्था भी अब वीआईपी और नॉन-वीआईपी में बंट गई है. यानी जयपुर में कचरा नहीं, सिस्टम का कन्फ्यूजन ज्यादा फैल रहा है. 13 जोन वाले इस शहर में सिर्फ 3 जोन ही ‘चार्जेबल’ हैं, बाकी 10 जोन अब भी इंतजार में है.



राजधानी जयपुर में कचरा संग्रहण अब सिर्फ सफाई का मुद्दा नहीं, बल्कि “बराबरी बनाम भेदभाव” की बहस बन गया है. एक ही शहर और एक ही नगर निगम के तहत डोर-टू-डोर कचरा उठाने की सुविधा तो समान है, लेकिन इसके बदले वसूले जाने वाले यूजर चार्ज ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. शहर के 13 जोनों में से सिर्फ 3-मालवीय नगर, मुरलीपुरा और मानसरोवर में ही नियमित शुल्क वसूला जा रहा है, जबकि बाकी 10 जोन के लोग बिना भुगतान के वहीं सुविधा ले रहे हैं.

इस असमान व्यवस्था से आमजन में नाराजगी और भ्रम दोनों बढ़ रहे हैं, जिन इलाकों में शुल्क लिया जा रहा है, वहां लोग हर महीने 20 से 150 रुपए तक भुगतान कर रहे हैं. ऐसे में उनका सवाल है कि जब सेवा एक जैसी है, तो नियम अलग-अलग क्यों है. मानसरोवर क्षेत्र के निवासियों का कहना है कि वे नियमित भुगतान कर रहे हैं, लेकिन शहर के अन्य हिस्सों में रहने वाले परिचितों को यह सुविधा मुफ्त मिल रही है, जो समझ से परे है.

हालांकि, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जहां शुल्क नहीं लिया जा रहा, वहां कचरा संग्रहण की व्यवस्था उतनी प्रभावी नहीं है. जानकारों के अनुसार, इस अंतर के पीछे प्रशासनिक ढांचे की अस्पष्टता बड़ी वजह है. जिन तीन जोनों में यूजर चार्ज लागू है, वहां कचरा संग्रहण निजी एजेंसियों के जरिए व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है. इसके उलट बाकी जोनों में जिम्मेदारी अलग-अलग शाखाओं, गैराज या प्रोजेक्ट के बीच बंटी हुई है, जिससे एकरूपता नहीं बन पाई है.

इसी बीच नगर निगम अब इस असमानता को कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. 1 मई से हवामहल-आमेर, सिविल लाइन, किशनपोल और आदर्श नगर जोन में भी यूजर चार्ज लागू करने की तैयारी है. इन चार जोनों में करीब 1.07 लाख आवासीय और 57 हजार व्यावसायिक इकाइयों को शामिल किया जाएगा.

तय प्रस्ताव के अनुसार, आवासीय मकानों से 20 से 150 रुपए और कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों से 250 से 5000 रुपए तक मासिक शुल्क वसूला जाएगा. वर्तमान में मालवीय नगर, मुरलीपुरा और मानसरोवर जोन से ही हर महीने करीब 60 से 70 लाख रुपए का राजस्व मिल रहा है.

बहरहाल, निगम को उम्मीद है कि नए जोनों में शुल्क लागू होने से आय बढ़ेगी और सफाई व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा. फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नगर निगम पूरे शहर में एक समान और पारदर्शी व्यवस्था लागू कर पाएगा. क्योंकि कचरा प्रबंधन अब केवल सफाई तक सीमित नहीं, बल्कि नागरिकों के भरोसे और समान अधिकार से भी जुड़ा मुद्दा बन चुका है.

