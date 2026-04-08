जयपुर YLB टावर विवाद... नक्शे के विपरीत निर्माण, JDA पर उठे गंभीर सवाल

Jaipur YLB Tower Controversy: जयपुर के पॉश इलाके वैशाली नगर स्थित गांधी पथ पर बना ‘YLB टावर’ अब विवादों के केंद्र में आ गया है. कॉर्नर प्लॉट पर 60 और 80 फीट चौड़ी सड़कों के बीच खड़े इस प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं, जो सीधे तौर पर निर्माण नियमों की अनदेखी की ओर इशारा करते हैं.

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बिल्डिंग का निर्माण स्वीकृत नक्शे के विपरीत किया गया. सबसे बड़ा मुद्दा सेटबैक नियमों के उल्लंघन का है, जहां खुली जगह छोड़नी जरूरी होती है, वहां निर्माण कर दिया गया. इतना ही नहीं, नियमों को धता बताते हुए अवैध पेंटहाउस का निर्माण भी किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मामले में कई बार जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) में शिकायतें दर्ज कराई गईं, लेकिन अब तक किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. सवाल उठ रहा है कि आखिर शिकायतों के बावजूद JDA की चुप्पी क्यों बनी हुई है.

यह मामला सिर्फ एक इमारत का नहीं, बल्कि शहर में निर्माण नियमों की पालना और जिम्मेदार एजेंसियों की कार्यशैली पर भी बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करता है. अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इस पर सख्त कदम उठाता है या यह मामला भी फाइलों में ही दबकर रह जाएगा.



पढ़ें एक और बड़ी खबर

जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आरोहण-आयुर्वेद अधिवेशन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि विधायक बालमुकुंदाचार्य विशिष्ट अतिथि रहे. कार्यक्रम में आयुर्वेद के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और क्षेत्र में योगदान देने वाले विशिष्ट व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया.

इस अवसर पर विशेषज्ञों ने आयुर्वेद को आधुनिक जीवनशैली में अपनाने और उसके महत्व पर जोर दिया. एनआईए के कुलपति प्रो. संजीव शर्मा ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ लोगों को स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना रहा.

