Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 05, 2025, 09:47 AM IST

उधार लिए पैसे से बदल गई किस्मत, सब्जी बेचने वाले की निकली 11 करोड़ की लॉटरी, अब दोस्त को 1 करोड़ रिटर्न गिफ्ट देकर चुकाएंगे आभार

Rajasthan News: किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता. राजस्थान के जयपुर के कोटपुतली निवासी सब्जी विक्रेता अमित सेहरा की जिंदगी रातोंरात बदल गई. पंजाब राज्य लॉटरी-दिवाली बम्पर 2025 में उन्होंने 11 करोड़ रुपये का शीर्ष जैकपॉट जीत लिया. बठिंडा में दोस्त मुकेश से उधार लेकर खरीदा गया टिकट अब उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया. चंडीगढ़ में पुरस्कार राशि लेने पहुंचे सेहरा ने नम आंखों से अपनी संघर्ष भरी कहानी साझा की, जो मेहनतकश आम आदमी की प्रेरणादायक दास्तान है.

उधार के पैसे से टिकट, किस्मत ने साथ दिया

अमित सेहरा दैनिक जीवन में सब्जी का ठेला लगाकर गुजारा करते हैं. पंजाब यात्रा के दौरान बठिंडा की एक दुकान से उन्होंने लॉटरी टिकट खरीदा, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने पुराने दोस्त मुकेश से पैसे उधार लेने पड़े. किस्मत ने उनका साथ दिया और 31 अक्टूबर को घोषित परिणामों में वे शीर्ष विजेता बन गए. सेहरा ने बताया, "मेरे पास चंडीगढ़ आने तक के पैसे नहीं थे, फिर उधार लेकर ही गया. यह भगवान का आशीर्वाद है, जो 'छप्पर फाड़ के' दिया है." यह जीत न केवल उनकी आर्थिक तंगी मिटाएगी, बल्कि जीवन को नई दिशा देगी.

जीत के बाद भावुक पल

लॉटरी जीतने के बाद चंडीगढ़ पहुंचे सेहरा की आंखें नम हो गईं. उन्होंने कहा कि यह राशि उनके लिए सपनों जैसी है, जो लंबे संघर्ष के बाद मिली. "अब मेरी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी," उन्होंने खुशी से बताया. सेहरा की यह कहानी दर्शाती है कि कैसे एक छोटी सी मदद—जैसे दोस्त का उधार किस्मत के द्वार खोल सकती है. वे अब बेहद उत्साहित हैं और इस खुशी को परिवार व दोस्तों के साथ बांटना चाहते हैं.

बच्चों की पढ़ाई और दोस्त का आभार

अमित सेहरा ने स्पष्ट किया कि जीती हुई 11 करोड़ की राशि का अधिकांश हिस्सा वे अपने दो छोटे बच्चों की शिक्षा पर लगाएंगे, ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो. "बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर ही मैं अपना फर्ज निभा पाऊंगा," उन्होंने कहा. इसके अलावा, मददगार दोस्त मुकेश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सेहरा ने घोषणा की कि वे उन्हें 1 करोड़ रुपये का तोहफा देंगे. यह फैसला न केवल दोस्ती की मिसाल है, बल्कि उदारता का प्रतीक भी. सेहरा की यह कहानी साबित करती है कि भाग्य कभी भी किसी के द्वार पर दस्तक दे सकता है, बस विश्वास और मेहनत जरूरी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

