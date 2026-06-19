/जयपुर PCC में राहुल गांधी का बर्थडे सेलिब्रेशन, गहलोत-डोटासरा समेत दिग्गज नेताओं ने दी बधाई

Jaipur News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन आज है. पार्टी के नेताओं समेत विपक्ष के नेता उन्हें शुभकामना संदेश भेज रहे हैं. अलग-अलग कांग्रेस कार्यालयों में उनके जन्मदिन को लेकर जश्न मनाया जा रहा है. कांग्रेस के दिग्गज नेता उनके स्वस्थ और सफल जीवन की कामना कर रहे हैं. यही वजह है कि वह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड भी कर रहे हैं.

जयपुर PCC में केक काटकर राहुल गांधी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटा और खुशी मनाई. राजस्थान से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी ढेर सारी बधाई दी है.

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अशोक गहलोत ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विपक्ष के नेता श्री Rahul Gandhi को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. युवा, महिलाओं और वंचित वर्गों के सशक्त हितैषी राहुल जी देशभर में उन लोगों की बुलंद आवाज बनकर उभरे हैं, जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है. संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता लाखों लोगों को प्रेरित करती है. ईश्वर से उनके दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और राष्ट्रसेवा के लिए निरंतर शक्ति एवं संकल्प प्रदान करने की प्रार्थना करता/करती हूं.

राजस्थान पीसीसी कार्यालय में उनका केक काटा गया और लिखा गया कि देश के हर वर्ग के अधिकारों एवं हितों के लिए हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले नेता प्रतिपक्ष, रायबरेली सांसद एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. सत्य, साहस और जनहित के प्रति आपका समर्पण भाव देश के लिए प्रेरणास्रोत है. आप सदैव स्वस्थ, दीर्घायु एवं ऊर्जावान रहें.

कांग्रेस युवा नेता निर्मल चौधरी ने शुभकामनाएं देते हुए पोस्ट में लिखा कि जन-जन की आवाज़, करोड़ों युवाओं की उम्मीद, न्याय और संविधान की रक्षा के लिए निरंतर संघर्षरत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ. भगवान आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं अपार ऊर्जा प्रदान करें, ताकि आप सदैव देश के युवाओं, किसानों, गरीबों और वंचित वर्गों के अधिकारों की आवाज़ बनकर जनसेवा के इस पवित्र पथ पर निरंतर अग्रसर रहें.

गोविंद सिंह डोटासरा ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी और लिखा कि देश में न्याय, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की आवाज़ को बुलंद करने वाले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली सांसद श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ. आपने सदैव सत्य, समानता, सामाजिक न्याय और जनहित की राजनीति को मजबूती प्रदान की है. आपकी निडर सोच, मजबूत नेतृत्व और संविधान की रक्षा का संकल्प देश को न्याय, समानता और सत्य के पथ पर अग्रसर करता रहे. ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, चिरायु जीवन प्रदान करें और राष्ट्रसेवा के इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ने की असीम शक्ति प्रदान करें.





कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी बधाई देते हुए लिखा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आम जनता की आवाज़लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं.