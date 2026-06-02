Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan Congress: महामंथन के बाद अब जमीन पर परीक्षा, राहुल गांधी की 'क्लास' का कितना होगा असर ?

Rajasthan Congress: महामंथन के बाद अब जमीन पर परीक्षा, राहुल गांधी की 'क्लास' का कितना होगा असर ?

राजस्थान में कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्षों के लिए 10 दिवसीय 'महामंथन' शिविर पूरा किया, जिसका लक्ष्य आगामी चुनावों में पार्टी को पुनर्जीवित करना रहा. राहुल गांधी और शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में हुई इस ट्रेनिंग से पार्टी अब जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है, लेकिन लंबे समय से आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस के लिए यह 'संगठनात्मक मॉडल' निकाय और पंचायत चुनावों में बड़ी परीक्षा होगा.

Edited byPragati PantReported byVishnu Sharma
Published: Jun 02, 2026, 04:34 PM|Updated: Jun 02, 2026, 04:34 PM
Rajasthan Congress: महामंथन के बाद अब जमीन पर परीक्षा, राहुल गांधी की 'क्लास' का कितना होगा असर ?
Image Credit: Rajasthan Congress

Rajasthan Politics :राजस्थान के कांग्रेस जिला अध्यक्षों की 10 दिवसीय ट्रेनिंग पूरी हो गई है. कांग्रेस का दावा है कि इस ट्रेनिंग के बाद प्रदेश में संगठन और मजबूत होगा. पार्टी अब जिला अध्यक्षों के जरिए जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने और सत्ता में वापसी की रणनीति पर काम कर रही है.

पुष्कर में आयोजित इस विशेष ट्रेनिंग कैंप में राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने जिला अध्यक्षों को संगठन का पाठ पढ़ाया. इस दौरान संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय, चुनावी रणनीति और पार्टी की विचारधारा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस का कहना है कि ट्रेनिंग के बाद जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारियां पहले से कहीं अधिक बढ़ेंगी. टिकट बांटने से लेकर संगठनात्मक नियुक्तियों तक उनकी भूमिका और दखल बढ़ेगी. बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिला अध्यक्षों को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि संगठन के लिए अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने वालों पर गाज गिरना तय है.

प्रदेश में संगठन सृजन अभियान के तहत बनाए गए जिला अध्यक्षों को कांग्रेस नेतृत्व ने एकजुट होकर काम करने का संदेश दिया. राहुल गांधी ने न सिर्फ जिला अध्यक्षों बल्कि उनके परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की और कांग्रेस नेताओं को एक परिवार की तरह मिलकर काम करने की सलाह दी.

हालांकि, राजस्थान कांग्रेस लंबे समय से गुटबाजी की चर्चाओं के बीच रही है. ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ट्रेनिंग के बाद कांग्रेस कितनी एकजुट नजर आती है और संगठन को कितना मजबूत कर पाती है.

पुष्कर ट्रेनिंग कैंप में राहुल गांधी ने PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की खुलकर तारीफ की. इसे कांग्रेस आलाकमान के भरोसे के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. राजनीतिक जानकारों की मानें तो फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व राजस्थान में किसी बड़े संगठनात्मक बदलाव के मूड में नहीं है.

कांग्रेस जिला अध्यक्षों के सहारे राजस्थान में सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही है. लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं. इन चुनावों के नतीजे ही तय करेंगे कि राहुल गांधी की क्लास में संगठन का पाठ पढ़ने वाले जिला अध्यक्ष जमीनी स्तर पर कितना प्रदर्शन कर पाते हैं और कांग्रेस को कितने नंबर दिला पाते हैं. यही चुनाव कांग्रेस के नए संगठनात्मक मॉडल की पहली बड़ी परीक्षा भी होंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



यह भी पढ़ें:मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर BJP का मेगा जनसंपर्क अभियान, गांव-ढाणी तक पहुंचेंगी उपलब्धियां

ट्रेंडिंग न्यूज़

सावधान राजस्थान, गरजेंगे बादल, गिरेंगे ओले, 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी!

राजस्थान में आगामी 3 घंटों में 24 जिलों में तेज धूलभरी आंधी और जोरदार बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

बीच-बचाव करना पड़ा भारी, बेरहम पिटाई के बाद 3 बच्चों के पिता की मौत

Rajasthan News: कौन हैं RTO संघ अध्यक्ष रॉबिन सिंह? जो खुद तोड़ते दिखे सड़क सुरक्षा के नियम! वीडियो वायरल

कौन हैं अजेय कुमार ? जिन्हें मिली राजस्थान बीजेपी में संगठन महामंत्री की कमान, यूपी-उत्तराखंड में छोड़ चुके अमिट छाप

Rajasthan Crime: अलवर में स्कूल-आंगनबाड़ी में मिले खून के निशान! 15 दिन से रह रहा परिवार अचानक गायब

पांचवे बड़े मंगल को लगाए सालासर बालाजी को इन चीजों का भोग, कष्ट होंगे दूर!

मामूली ब्रेक के बाद कल से बिगड़ेगा मौसम! इन जिलों में 5 दिन तक आंधी-बारिश से नहीं मिलेगी राहत

बीकानेर में दिन में छाया अंधेरा, आसमान तक पहुंचा रेत का गुबार, देखें फोटोज

बारां में भीषण सड़क हादसा: हाईवे पर पलटी स्लीपर बस, मासूम समेत दो की मौत

आंखें रह जांएगी फटी, मुंह रहेगा खुला का खुला... 2 साल की नन्ही प्रिशा ने किया ऐसा कमाल, पूरी दुनिया रह गई हैरान!

Rajasthan News: कोटा में निर्माण स्थल पर बड़ा हादसा, लोहे का पाइप गिरने से MP के मजदूर की मौत

बाजार खुलते ही धड़ाम से गिरे सोने के भाव, चांदी है कल से स्टैच्यू, पढ़ें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा रेट

पानी में फेंकने चले थे 'मौत का सामान', खुद के हाथों के ही उड़ गए चीथड़े! पढ़ें बांसवाड़ा का खौफनाक हादसा

राजस्थान में 1 से 4 जून तक धूलभरी आंधी, बादल गरजने के साथ बारिश की चेतावनी जारी

जयपुर के मनोहरपुर में हाई-प्रोफाइल मर्डर, BJP नेता की हत्या से मचा हड़कंप

सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! सोना लुढ़का, चांदी स्थिर, जानें ताजा भाव

राजस्थान के युवाओं की खुल गई किस्मत! बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार दे रही बड़ी सुविधा

राजस्थान में यहां क्यों होने लगा अब मारवाड़ी का विरोध ?

नौतपा नहीं तपा तो क्या इस बार पड़ जाएगा सूखा? मौसम वैज्ञानिकों ने बता दी पूरी सच्चाई

अलवर, भरतपुर, दौसा समेत इन 14 जिलों में मौसम का कहर, IMD ने जारी किया ऑरेंज-यलो अलर्ट

क्या जून के महीने में आएगी पीएम किसान की 23वीं किस्त? जानें लेटेस्ट अपडेट!

अर्श से फर्श पर लुढ़के सोना-चांदी के रेट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा भाव

Jodhpur: आकाश में छाए काले घने बादल, चली तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश के साथ पड़े ओले

झुंझुनूं के गांव से निकला टॉपर! JEE Advanced में AIR- 3 हासिल कर किया कमाल

6 जून से पहले सियासत गरम! कॉक्रोच पार्टी पर BJP का तंज, रामलाल बोले- भारत नहीं, दुनिया से आते हैं फॉलोवर

क्या इस बार मानसून के साथ राजस्थान में फिर आएंगे टिड्डी दल? विभाग ने दिया बड़ा अपडेट

सराफा बाजार में सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, आसमान पर पहुंचे दाम! जानें ताजा भाव

Rajasthan Congress: महामंथन के बाद अब जमीन पर परीक्षा, राहुल गांधी की 'क्लास' का कितना होगा असर ?

दूध लेने बाहर गई पत्नी, लौटी तो जा चुका था पति! Love Marriage के 9 महीने बाद...

सिर्फ तेल नहीं, हॉर्मुज से आता है, रेगिस्तान का खूंखार विलेन! क्या इस बार टल गया खतरा?

सूखे कुएं में कैद कुत्ता, महीनों से चल रहा था मौत का खेल

Rajasthan News: पांचवे बड़ा मंगल पर करें बालाजी के दर्शन, 1 हजार साल पुराना है राजस्थान का ये मंदिर, होगी हर मनोकामना पूरी

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

Rajasthan Weather: राजस्थान में आंधी-बारिश का दौर जारी, जून के पहले हफ्ते 45°C से नीचे रहेगा तापमान, हीटवेव से बड़ी राहत

भीलवाड़ा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक में घुसी मुर्गों से भरी पिकअप, चालक की मौत

TAGS:
Rajasthan Politics
jaipur news

About the Author

Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल में वेब एडिटर हैं. वह टीवी और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखती हैं. खबरों की गहरी समझ रखने वाली प्रगति जी इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी कार्य कर चुकी हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'बेटी, चिंता मत करो, घरवाले मिल जाएंगे'... मदद के नाम पर शख्स ने किया युवती से दुष्कर्म
Rajasthan crime
2
jodhpur news
3
rajasthan accident
4
jodhpur news
5
Rajasthan Politics