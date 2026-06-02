/Rajasthan Congress: महामंथन के बाद अब जमीन पर परीक्षा, राहुल गांधी की 'क्लास' का कितना होगा असर ?

Rajasthan Politics :राजस्थान के कांग्रेस जिला अध्यक्षों की 10 दिवसीय ट्रेनिंग पूरी हो गई है. कांग्रेस का दावा है कि इस ट्रेनिंग के बाद प्रदेश में संगठन और मजबूत होगा. पार्टी अब जिला अध्यक्षों के जरिए जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने और सत्ता में वापसी की रणनीति पर काम कर रही है.

पुष्कर में आयोजित इस विशेष ट्रेनिंग कैंप में राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने जिला अध्यक्षों को संगठन का पाठ पढ़ाया. इस दौरान संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय, चुनावी रणनीति और पार्टी की विचारधारा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई.

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कांग्रेस का कहना है कि ट्रेनिंग के बाद जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारियां पहले से कहीं अधिक बढ़ेंगी. टिकट बांटने से लेकर संगठनात्मक नियुक्तियों तक उनकी भूमिका और दखल बढ़ेगी. बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिला अध्यक्षों को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि संगठन के लिए अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने वालों पर गाज गिरना तय है.

प्रदेश में संगठन सृजन अभियान के तहत बनाए गए जिला अध्यक्षों को कांग्रेस नेतृत्व ने एकजुट होकर काम करने का संदेश दिया. राहुल गांधी ने न सिर्फ जिला अध्यक्षों बल्कि उनके परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की और कांग्रेस नेताओं को एक परिवार की तरह मिलकर काम करने की सलाह दी.

हालांकि, राजस्थान कांग्रेस लंबे समय से गुटबाजी की चर्चाओं के बीच रही है. ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ट्रेनिंग के बाद कांग्रेस कितनी एकजुट नजर आती है और संगठन को कितना मजबूत कर पाती है.

पुष्कर ट्रेनिंग कैंप में राहुल गांधी ने PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की खुलकर तारीफ की. इसे कांग्रेस आलाकमान के भरोसे के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. राजनीतिक जानकारों की मानें तो फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व राजस्थान में किसी बड़े संगठनात्मक बदलाव के मूड में नहीं है.

कांग्रेस जिला अध्यक्षों के सहारे राजस्थान में सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही है. लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं. इन चुनावों के नतीजे ही तय करेंगे कि राहुल गांधी की क्लास में संगठन का पाठ पढ़ने वाले जिला अध्यक्ष जमीनी स्तर पर कितना प्रदर्शन कर पाते हैं और कांग्रेस को कितने नंबर दिला पाते हैं. यही चुनाव कांग्रेस के नए संगठनात्मक मॉडल की पहली बड़ी परीक्षा भी होंगे.

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