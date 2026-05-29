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कांग्रेस का नया गेम प्लान, बड़े नेताओं के साथ इन नेताओं के हाथ में होगी अब पावर

Rajasthan Politics : राजस्थान में कांग्रेस आगामी चुनावों को जीतने के लिए संगठन सृजन अभियान के जरिए अपने जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देकर पॉवरफुल बना रही है. ताकि टिकट बंटवारे से लेकर सांगठनिक फैसलों तक में उनकी मजबूत भागीदारी से जमीन पर पार्टी को मजबूत किया जा सके.

Edited byVishnu SharmaReported byVishnu Sharma
Published: May 29, 2026, 04:59 PM|Updated: May 29, 2026, 04:59 PM
कांग्रेस का नया गेम प्लान, बड़े नेताओं के साथ इन नेताओं के हाथ में होगी अब पावर
Image Credit: फाइल फोटो

Rajasthan Politics : प्रदेश में संगठन सृजन अभियान के तहत बने जिला अध्यक्षों को कांग्रेस संगठन की रीति-नीति समझा रही है. कांग्रेस के तमाम नेता जिला अध्यक्षों को संगठन का पाठ पढ़ा रहे हैं. कांग्रेस आने वाले चुनावों को देखते हुए जिला अध्यक्षों को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है.

कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ट्रेनिंग से होंगे मजबूत

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ट्रेनिंग पूरी होने के बाद संगठन में जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारी बढ़ेगी. कांग्रेस जिला अध्यक्षों को और मजबूत बनाने की तैयारी में है. पार्टी के अहम फैसलों में भी जिला अध्यक्षों की राय को महत्व दिया जाएगा. टिकट वितरण से लेकर संगठन की नियुक्तियों तक जिला अध्यक्षों का दखल बढ़ेगा.

राहुल गांधी भी देंगे जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग

राहुल गांधी का 1 जून को पुष्कर दौरा प्रस्तावित है. राहुल गांधी पुष्कर में चल रहे जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे. राहुल गांधी जिला अध्यक्षों को संगठन का पाठ पढ़ाएंगे और उनके परिवारों से भी मुलाकात करेंगे. पुष्कर में चल रही जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग को कांग्रेस आने वाले चुनावों के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण मान रही है. राहुल गांधी के प्रोजेक्ट माने जाने वाले संगठन सृजन अभियान के तहत बने जिला अध्यक्षों को कांग्रेस पार्टी की रीति-नीति समझाई जा रही है. साथ ही मौजूदा राजनीतिक हालातों को देखते हुए जिला अध्यक्षों को संगठन मजबूत करने का पाठ पढ़ाया जा रहा है. ट्रेनिंग कैंप में जिला अध्यक्षों को कांग्रेस सरकार के समय हुए कामों को जनता के बीच लेकर जाने की जिम्मेदारी भी दी जा रही है.

ट्रेनिंग के बाद संगठन में जिम्मेदारी बढ़ाई जाएगी

कांग्रेस का मानना है कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यों को लेकर फिर से जनता के बीच चर्चा बनाई जाए. कांग्रेस जिला अध्यक्षों के सहारे सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है, लेकिन जिला अध्यक्षों की पहली बड़ी परीक्षा विधानसभा चुनावों से पहले होने वाले निकाय और पंचायत चुनावों में होगी. राजस्थान के इन चुनावों के परिणाम ही तय करेंगे कि जिला अध्यक्षों की यह ट्रेनिंग कांग्रेस के लिए कितनी कारगर साबित होती है. ट्रेनिंग के बाद जिला अध्यक्षों की संगठन में जिम्मेदारी और बढ़ाई जाएगी.

संगठन में बढ़ेगा जिला अध्यक्षों का कद

संगठन सृजन अभियान के तहत बने जिला अध्यक्षों का दखल टिकट वितरण से लेकर संगठन की नियुक्तियों तक बढ़ेगा. साथ ही संगठन विस्तार और जिलों में कांग्रेस की परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी भी जिला अध्यक्षों की होगी. राहुल गांधी जिला अध्यक्षों को संगठन स्तर पर मजबूत करने के टिप्स देंगे और संगठन की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे. साथ ही जिला अध्यक्षों के परिवारों से भी मुलाकात करेंगे.


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