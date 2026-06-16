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Rajasthan Politics : राहुल गांधी ने देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत के लिए राजस्थान को क्यों चुना?

Rajasthan Politics: कांग्रेस युवाओं के मुद्दों पर देशव्यापी अभियान की शुरुआत 17 जून को राजस्थान के कोटा से करेगी. राहुल गांधी छात्र सम्मेलन में शामिल होंगे. पार्टी पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की रणनीति पर काम कर रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jun 16, 2026, 02:00 PM|Updated: Jun 16, 2026, 02:00 PM
Rajasthan Politics : राहुल गांधी ने देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत के लिए राजस्थान को क्यों चुना?
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: शुरुआत राजस्थान से की जा रही है, जिसे पार्टी की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 जून को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और इसी दौरान कोटा में आयोजित छात्र सम्मेलन के जरिए अभियान का शुभारंभ करेंगे.

आखिर राजस्थान को ही क्यों चुना गया?

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कांग्रेस ने अपने इस देशव्यापी अभियान की शुरुआत के लिए राजस्थान के कोटा शहर को चुना है. कोटा लंबे समय से देश के प्रमुख एजुकेशन हब के रूप में पहचान रखता है. यहां हर साल लाखों छात्र मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं.

हाल के समय में NEET परीक्षा में पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उठे सवाल देशभर के छात्रों के बीच बड़ी चर्चा का विषय बने थे. कांग्रेस इसी मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए युवाओं की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर सामने लाने की तैयारी कर रही है.

कोटा में होगा छात्र सम्मेलन

17 जून को कोटा के दशहरा ग्राउंड में छात्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में राहुल गांधी मुख्य रूप से शामिल होंगे. सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी.

पार्टी का मानना है कि शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषय आज युवाओं की सबसे बड़ी चिंताओं में शामिल हैं. ऐसे में कोटा जैसे शहर से अभियान शुरू करना राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

तैयारियों में जुटे NSUI और यूथ कांग्रेस

राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI और यूथ कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं. संगठन के कार्यकर्ता सम्मेलन में अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर अभियान चला रहे हैं. पार्टी की कोशिश है कि इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं की आवाज को मजबूती मिले और उनके मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाया जा सके.

कई राज्यों में होंगे छात्र-युवा सम्मेलन

कांग्रेस ने अपने अभियान का विस्तृत कार्यक्रम भी तय कर लिया है. 17 जून को कोटा से इसकी शुरुआत होगी. इसके बाद 10 जुलाई को इलाहाबाद, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में छात्र-युवा सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे.

पहले भी उठाती रही है युवाओं के मुद्दे

राजस्थान में कांग्रेस पहले भी पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर आंदोलन कर चुकी है. अब राहुल गांधी की मौजूदगी में कोटा से इस देशव्यापी अभियान की शुरुआत होने जा रही है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कोटा की छात्र पहचान और युवाओं से जुड़े मुद्दों की व्यापकता को देखते हुए कांग्रेस ने राजस्थान को अपने राष्ट्रीय अभियान के लॉन्चिंग स्थल के रूप में चुना है.

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संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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