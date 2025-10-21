Zee Rajasthan
जिंदगी की जंग लड़ रहे राहुल का SMS अस्पताल में इलाज जारी, हालत गंभीर

Jaipur News: कजाकिस्तान में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक राहुल अब जयपुर के एसएमएस अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहा है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Avaj panchal
Published: Oct 21, 2025, 10:24 PM IST | Updated: Oct 21, 2025, 10:24 PM IST

Jaipur News: कजाकिस्तान में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक राहुल अब जयपुर के एसएमएस अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहा है. अस्पताल प्रशासन ने उसके उपचार के लिए वरिष्ठ विशेषज्ञों की टीम गठित की है.

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी ने बताया कि अस्पताल के अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी के नेतृत्व में मेडिसिन प्रोफेसर, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और एनेस्थीसिया विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर लगातार राहुल की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

बताया गया कि राहुल की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है. डॉक्टरों के अनुसार, युवक ब्रेन हेमरेज से पीड़ित है और फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर नहीं है. चिकित्सकों की टीम 24 घंटे उसकी निगरानी में जुटी हुई है.

अस्पताल प्रशासन ने मरीज के उपचार के लिए सभी आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं मुहैया कराई है. परिवारजन ने अस्पताल प्रशासन का आभार जताते हुए युवक के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है.

जयपुर के नयाबास गांव का रहने वाला राहुल साल 2021 से अस्ताना (कजाकिस्तान) से MBBS कर रहा था. इसी महीने 8 अक्टूबर को राहुल को ब्रेन हेमरेज हो गया, तब से वो वहां के हॉस्पिटल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर था.

राहुल की जीवन बच सके और उसे बेहतर इलाज मिले इसके लिए उसके माता-पिता ने सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार और राज्य सरकार से सहयोग मांगा था. उन्होंने एयर लिफ्ट करके राहुल को भारत लाने की गुहार लगाई थी. राहुल को इंडिया लाने के लिए बीते कई दिनों से उसका परिवार और कई सामाजिक संस्थाएं कोशिश कर रही थीं.

